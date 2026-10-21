Jesienne promocje Rossmanna. Nowości Isany idealne dla wszystkich jesieniar

Isana po raz kolejny udowadnia, że codzienna pielęgnacja może być nie tylko skuteczna, ale też niezwykle przyjemna i pełna uroku! Marka przygotowała wyjątkowe, limitowane nowości dostępne w drogeriach Rossmann i na Rossmann.pl. Wśród jesiennych propozycji królują urocze motywy, słodkie zapachy i odrobina mrocznego klimatu.

1. Hydrożelowe płatki pod oczy, jaminiki Isana

Pielęgnacja na słodko. Forma inspirowana kształtem pieska. Wyróżniają się przyjemnym, czekoladowym zapachem. Hydrożelowa formuła z kwasem hialuronowym, ekstraktem z dyni i kofeiną. Intensywnie nawilżają delikatną, zmęczoną skórę pod oczami, a czekoladowy zapach uprzyjemnia pielęgnację. Zapewniają efekt chłodzenia i odświeżenia, pomagają zmniejszyć widoczność cieni i opuchlizny pod oczami. Dla dodatkowego efektu chłodzenia i odświeżenia można przed użyciem krótko schłodzić je w lodówce.

2. Kremowy żel pod prysznic Wanilia Pumpkin Spice Isana

Kremowy żel pod prysznic o waniliowo-korzennym zapachu Pumpkin Spice otula ciało aromatem wanilii i dyni. Wprowadza w jesienny nastrój i zapewnia przyjemne oczyszczenie skóry, pozostawiając ją miękką, gładką i subtelnie pachnącą.

3. Maska na czoło, nawilżająca, Spooky Beauty Isana

Maska w płachcie na czoło z ekstraktem z jeżyn i kwasem hialuronowym intensywnie nawilża i pielęgnuje skórę. Idealne wsparcie dla skóry w strefie T. Nasze czoło wykonuje milionów ruchów dziennie, dlatego jest miejscem narażonym na pojawianie się zmarszczek. Maskę można wykorzystać także na dekolt. Pomaga odświeżyć skórę oraz przywrócić jej bardziej promienny wygląd.

4. Maski w płachcie Spooky Beauty i Spooky Glow Isana

Klimat jesiennych wieczorów i zbliżającego się Halloween to idealny moment na odrobinę zabawy w pielęgnację. Maseczki w płachcie, które nie tylko dbają o kondycję cery, ale też pozwalają poczuć wyjątkowy, tajemniczy klimat jesieni. Głęboko odżywiają i nawilżają skórę, pozostawiając ją miękką w dotyku i gotową na relaks pod kocem.