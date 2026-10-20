W makijażu dobra baza to podstawa. Jak stworzyć najlepsze płótno dla make-upu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-10-20 14:14

Bez tego produktu nawet najlepszy podkład nie wygląda dobrze, bo skóra jak płótno malarskie wymaga bazy. Sztuka tworzenia obrazów i makijażu w tym przypadku mają punkt wspólny. Primer, którzy wykorzystują malarze, zapobiega nadmiernemu “piciu” farby przez płótno i zapewnia lepszą przyczepność. Podobnie jest z make-upem. Dobrze nawilżona skóra nie tylko sprawia, że makijaż prezentuje się lepiej. Bez suchych skórek i z wygładzoną strukturą cery produkt nie zbiera się w załamaniach, ale to nie wszystko. Finalnie przekłada się to nie tylko na jakość, ale też na trwałość. Dobrze nawilżona skóra pozwala, żeby podkład utrzymał się na niej dużo dłużej, niż bez odpowiedniej bazy. Jak stworzyć najlepsze płótno dla make-upu?

Uśmiechnięta kobieta z lizakiem w kształcie arbuza na różowym tle. O idealnej bazie pod makijaż przeczytasz na SE.
Autor: freepic.diller/ Freepik.com

Krem-sorbet jako baza pod makijaż

Czy bazą pod makijaż mogą być tylko kosmetyki, które są temu bezpośrednio dedykowane? Nie! Nawet jeżeli na opakowaniu nie pojawi się słowo “baza” czy “primer”, to nie znaczy, że w środku nie znajduje się formuła wprost stworzona pod make-up. Zamiast mnożyć kolejne kosmetyki można wybrać wielofunkcyjne, które sprawdzą się na kilka sposobów. Garnier Vitamin C Fresh & Bright nawilżający krem-sorbet dodający blasku może być klasycznym kremem do twarzy, ale sprawdzi się też jako baza. Jak stworzyć najlepsze płótno dla make-upu z pomocą kosmetyku, który z pozoru do tego nie służy? Nic prostszego! Używaj go jak zwykle, a formuła zadba o resztę.

Jego ultralekka, odświeżająca, przypominająca sorbet formuła natychmiast wchłania się w skórę**, zapewniając 48-godzinne* nawilżenie, a do tego dodaje jej zdrowego blasku. Oznacza to, że kosmetyk oferuje dokładnie to, co jest kluczowe dla odpowiedniego przygotowania skóry pod makijaż. Lekkość przekłada się na to, że formuła szybko się wchłania, stapia z cerą i pozwala na nałożenie kolejnej warstwy kosmetyku, w tym przypadku podkładu. Właściwości nawilżające sprawiają natomiast, że po aplikacji nie będzie obawy o odstające suche skórki, które zepsułyby efekt jednolitego wykończenia.

Za efekt odpowiada 4% formuła [Niacynamid + Witamina C]:

  • Niacynamid: inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, rozświetla, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.
  • Witamina C: silny antyoksydant, który rozświetla skórę.
Garnier
Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Świetny podkład na świetnie przygotowaną skórę

Kiedy skóra jest już odpowiednio przygotowana, czas na kolejny krok – podkład, który pozwoli stworzyć jednolite i trwałe wykończenie makijażu. Maybelline New York Super Stay Lumi Matte to lekki podkład, który łączy efekt matowego wykończenia z naturalnym wyglądem skóry. Jego formuła pozwala uzyskać gładką, świeżo wyglądającą cerę bez efektu ciężkiego makijażu. Odpowiednie przygotowanie skóry sprawia, że podkład łatwiej się rozprowadza i lepiej wygląda na cerze przez cały dzień.

Lumi Matte dostępny jest w 6 odcieniach, dzięki czemu można dopasować kolor do swojej karnacji i stworzyć bazę pod dalsze kroki makijażu. To propozycja dla osób, które szukają matowego wykończenia, ale nie chcą rezygnować z naturalnego efektu.

Maybelline NY Music Stories 2025
Autor: Maybelline NY Music Stories 2025/ Materiały prasowe
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