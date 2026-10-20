W makijażu dobra baza to podstawa. Jak stworzyć najlepsze płótno dla make-upu

Krem-sorbet jako baza pod makijaż

Czy bazą pod makijaż mogą być tylko kosmetyki, które są temu bezpośrednio dedykowane? Nie! Nawet jeżeli na opakowaniu nie pojawi się słowo “baza” czy “primer”, to nie znaczy, że w środku nie znajduje się formuła wprost stworzona pod make-up. Zamiast mnożyć kolejne kosmetyki można wybrać wielofunkcyjne, które sprawdzą się na kilka sposobów. Garnier Vitamin C Fresh & Bright nawilżający krem-sorbet dodający blasku może być klasycznym kremem do twarzy, ale sprawdzi się też jako baza. Jak stworzyć najlepsze płótno dla make-upu z pomocą kosmetyku, który z pozoru do tego nie służy? Nic prostszego! Używaj go jak zwykle, a formuła zadba o resztę.

Jego ultralekka, odświeżająca, przypominająca sorbet formuła natychmiast wchłania się w skórę**, zapewniając 48-godzinne* nawilżenie, a do tego dodaje jej zdrowego blasku. Oznacza to, że kosmetyk oferuje dokładnie to, co jest kluczowe dla odpowiedniego przygotowania skóry pod makijaż. Lekkość przekłada się na to, że formuła szybko się wchłania, stapia z cerą i pozwala na nałożenie kolejnej warstwy kosmetyku, w tym przypadku podkładu. Właściwości nawilżające sprawiają natomiast, że po aplikacji nie będzie obawy o odstające suche skórki, które zepsułyby efekt jednolitego wykończenia.

Za efekt odpowiada 4% formuła [Niacynamid + Witamina C]:

Niacynamid: inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, rozświetla, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Witamina C: silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Świetny podkład na świetnie przygotowaną skórę

Kiedy skóra jest już odpowiednio przygotowana, czas na kolejny krok – podkład, który pozwoli stworzyć jednolite i trwałe wykończenie makijażu. Maybelline New York Super Stay Lumi Matte to lekki podkład, który łączy efekt matowego wykończenia z naturalnym wyglądem skóry. Jego formuła pozwala uzyskać gładką, świeżo wyglądającą cerę bez efektu ciężkiego makijażu. Odpowiednie przygotowanie skóry sprawia, że podkład łatwiej się rozprowadza i lepiej wygląda na cerze przez cały dzień.

Lumi Matte dostępny jest w 6 odcieniach, dzięki czemu można dopasować kolor do swojej karnacji i stworzyć bazę pod dalsze kroki makijażu. To propozycja dla osób, które szukają matowego wykończenia, ale nie chcą rezygnować z naturalnego efektu.