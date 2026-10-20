Pielęgnacja skóra z niedoskonałościami. Nie musisz być doskonała, aby być idealna

Trądzik jest jednym z najczęściej występujących schorzeń skóry na świecie i dotyka około jednej na dziesięć osób. Problem nie ogranicza się jednak do samej kondycji skóry. Widoczne niedoskonałości mogą wpływać na pewność siebie, samoocenę i komfort codziennego funkcjonowania. Nic więc dziwnego, że wiele osób testuje kolejne sposoby na pozbycie się zmian, próbując jednocześnie ukryć je pod makijażem czy po prostu nauczyć się z nimi żyć.

A może zamiast maskować problem, skierować na niego światło? Dosłownie!

Jak działa światło niebieskie?

Fototerapia z wykorzystaniem światła niebieskiego jest stosowana w pielęgnacji skóry ze skłonnością do trądziku. Urządzenia ESPADA™ 2 i ESPADA™ 2 Plus wykorzystują światło niebieskie o długości fali 415 nm i zostały zaprojektowane do punktowej pielęgnacji niedoskonałości. To nieinwazyjna technologia, która nie wymaga stosowania dodatkowych, intensywnie działających preparatów.

Technologia zastosowana w urządzeniach ESPADA™ łączy światło LED w kolorze niebieskim z pulsacjami T-Sonic™, które mają wspierać działanie urządzenia i pielęgnację skóry punktowo, dokładnie tam, gdzie pojawia się problem. Niebieskie światło dociera do skóry, aby oddziaływać na bakterie odpowiedzialne za powstawanie zmian trądzikowych. Regularne stosowanie tej technologii pomaga ograniczyć nasilenie i częstotliwość pojawiania się niedoskonałości.

Ważnym elementem działania urządzeń ESPADA™ 2 są pulsacje T-Sonic™, ponieważ delikatny masaż skóry wspiera mikrokrążenie i procesy jej odnowy, a także pomaga w aplikacji produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry problematycznej

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Punktowo, a nie „na wszelki wypadek”

Jedną z cech wyróżniających urządzenia ESPADA™ jest sposób działania, bo zamiast oddziaływać na duży obszar skóry, urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnym działaniu na pojedyncze niedoskonałości. To rozwiązanie szczególnie interesujące dla osób, u których problem pojawia się miejscowo lub ma charakter nawracający. Technologia zastosowana w urządzeniach dodatkowo wspiera regulację wydzielania sebum bez nadmiernego przesuszania skóry. To istotna kwestia w pielęgnacji cery trądzikowej, ponieważ agresywne ograniczanie wydzielania sebum i zbyt intensywne wysuszanie zmian może prowadzić do podrażnienia, łuszczenia i naruszenia bariery ochronnej skóry.

ESPADA™ 2 i ESPADA™ 2 Plus zostały wykonane z charakterystycznego dla urządzeń FOREO higienicznego silikonu, który ułatwia utrzymanie urządzeń w czystości i ogranicza ryzyko przenoszenia bakterii pomiędzy poszczególnymi obszarami skóry.

Technologia, którą można zabrać ze sobą

ESPADA™ 2 została zaprojektowana jako kompaktowe urządzenie do stosowania w domu, ale również w podróży. Jedno ładowanie pozwala wykonać nawet 240 zabiegów, dzięki czemu urządzenie nie wymaga częstego podłączania do ładowarki. Według badania konsumenckiego FOREO trwającego 28 dni, 3 na 4 osoby zauważyły widoczne rezultaty już po pierwszym użyciu, natomiast 4 na 5 uczestników badania odnotowało zmniejszenie liczby wyprysków oraz gładszą i mniej przetłuszczającą się skórę (indywidualne efekty stosowania urządzenia mogą się różnić od wyników badania).

Sposób na niedoskonałości

ESPADA™ 2 może być stosowana jako element opracowanej przez FOREO trzyetapowej przeciwtrądzikowej rutyny pielęgnacyjnej łączącej oczyszczanie, pielęgnację zmian i działanie urządzenia.

Dla osób, u których niedoskonałości regularnie pojawiają się w konkretnych miejscach, FOREO przygotowało również ESPADA™ 2 Plus. Urządzenie wykorzystuje skoncentrowane światło niebieskie, które ma docierać głębiej w skórę i działać na bakterie odpowiedzialne za powstawanie zmian.

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Warto pamiętać, że domowe urządzenia do fototerapii nie zastępują konsultacji dermatologicznej. W przypadku nasilonego, bolesnego lub utrzymującego się trądziku właściwym krokiem jest profesjonalna diagnoza i dobranie odpowiedniego postępowania. Urządzenia z linii ESPADA™ mogą być doskonałym uzupełnieniem codziennej pielęgnacji - szczególnie dla osób, które szukają punktowego, technologicznego rozwiązania do stosowania w domu.