Najgorętsze wydarzenie w świecie beauty. Londyn zamienił się w światową stolicę piękna

W dzieciństwie marzyliśmy o bożonarodzeniowych prezentach zapakowanych w kolorowy papier. Dorosłość wcale nie oznacza rezygnacji z tych emocji. Uczucia pełnego oczarowania, spełniania zakupowych marzeń i odkrywania, tego co nowe. Świat beauty potrafi rozgrzewać nasze serca i sprawiać, że w duszy odkrywamy swoje wewnętrzne dziecko. SEPHORiA to zdecydowanie najważniejsze wydarzenie beauty na całym globie. To coś więcej niż targi i zwykły event. Ogromna powierzchnia, kilka pięter, setki stanowisk i tysiące gości. Na kilka dni wybrane miasto w Europie zamienia się w światową stolicę piękna i wyrażania siebie poprzez kosmetyki. W 2026 roku SEPHORiA zawitała do Londynu, gdzie kolorowe barwy przeganiały typową, angielską pogodę. Można było zanurzyć się w świecie pielęgnacji, makijażu oraz zapachów.

W dniach 16–17 października wydarzenie SEPHORiA zgromadziło ponad 4000 miłośników piękna, oferując im niezapomniane chwile i ekscytujące odkrycia w samym sercu Londynu. Uczestnicy mogli poznawać ofertę ponad 40 marek poprzez interaktywne strefy, warsztaty, pokazy na żywo, ekskluzywne współprace oraz liczne niespodzianki, które sprawiły, że cały weekend był pełen pozytywnych wrażeń.Jako eksperci w dziedzinie doboru marek i produkcji eventów, organizatorzy SEPHORiA London zabrali gości w podróż śladami trendów, które – zdaniem Sephory – kształtują współczesny świat piękna i wyznaczają jego przyszłość, a wszystko to w wyjątkowym, londyńskim klimacie. Już na samym początku uczestnicy trafili na peron w stylu londyńskiego metra („Tube Station”), skąd ruszyli w dalszą drogę, by dotrzeć do pierwszego przystanku: dzielnicy teatralnej (Theatre District).

Co działo się na wydarzeniu, o którym mówić się będzie jeszcze przez długi czas?

SEPHORiA w Londynie to przede wszystkim wyjątkowa okazja, aby odkrywać nowości na kolejny sezon. Jak co roku na wielkiej przestrzeni prezentowały się marki dostępne w Sephorze, od nowych palet bronzerów od Huda Beauty po zachwycające perełki Sephora Collection.

Od wiralowych minigier na stoiskach kultowych marek, przez darmowe metamorfozy od topowych wizażystów, aż po legendarne, ciężkie od pełnowymiarowych kosmetyków paczki giftowe – to bez dwóch zdań było najgłośniejsze wydarzenie kosmetyczne tego roku

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Na wydarzeniu zaprezentowano także zwycięskie marki Sephora Prize. Program ten zapewni zwycięskiej marce wyjątkowe wsparcie, stworzone z myślą o przyspieszeniu jej rozwoju. Obejmie ono dedykowane doradztwo w obszarze badań i rozwoju (R&D), mentoring prowadzony przez ekspertów oraz szerokie wsparcie widoczności marki we wszystkich kluczowych punktach kontaktu z konsumentem. Sephora Prize wygrała Marka Substance of Light. To unikalny brand, który zachwycają rozwiązaniami pielęgnacyjnymi oraz autentycznym podejściem do świata beauty. W plebiscycie nagrodzona także zapachową markę French Cowboy oraz Omad zajmująca się pielęgnacją włosów.

Jednocześnie Sephora zapowiedziała drugą edycję konkursu i zaprosiła europejskie marki do składania zgłoszeń za pośrednictwem lokalnych stron internetowych Sephora – proces ten potrwa od 26 października do 30 listopada 2026 roku.

Laureatów ogłoszono podczas uroczystej gali, którą poprowadziła Sarah Jossel – jedna z najbardziej znanych brytyjskich redaktorek zajmujących się tematyką beauty oraz autorka bestsellerów. W wydarzeniu wzięły również udział Catherine Spindler, prezes Sephora na Europę i Bliski Wschód, oraz Elodie Barbé, wiceprezes ds. marketingu w Sephora Europe. Gościem specjalnym ceremonii był Mario Dedivanovic, założyciel i dyrektor generalny marki Makeup By Mario, który ogłosił zwycięzców i wręczył im trofea.

Następny przystanek Szanghaj!

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Autor: Sephora/ Materiały prasowe