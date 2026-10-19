Jesienią stawiamy na jakościowe tkaniny. To niekwestionowany król jesiennych stylizacji

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
materiały prasowe
2026-10-19 15:52

Marka COS prezentuje kaszmirową kolekcję na sezon jesień–zima 2026, w której klasyczne elementy garderoby zyskują nową, dopracowaną formę, wykraczającą poza ramy jednego sezonu. Stworzona z myślą o wieloletnim użytkowaniu, wyróżnia się wyjątkowym kunsztem wykonania, eleganckimi krojami oraz bogactwem faktur.

Kobieta w grubym, wełnianym swetrze z wysokim kołnierzem trzyma dłoń przy szyi. O modzie jesiennej przeczytasz na SE.
Autor: COS/ Materiały prasowe

Kolekcja stanowi współczesną interpretację klasycznych dzianin. Inspirowane tradycją sploty warkoczowe i wzory argyle zyskują nowe oblicze dzięki miękkim, szczotkowanym wykończeniom. Grube sploty, rolowane brzegi i ściągacze nadają fasonom subtelną strukturę, a bezszwowe konstrukcje i guziki z naturalnej muszli dopełniają starannie dopracowaną całość.

Otulające fasony, stworzone z myślą o warstwowych zestawieniach, stanowią podstawę sezonowej garderoby, łącząc ciepło z dyskretną elegancją. W kolekcji znalazły się swetry ze stójką, kołnierzykiem polo i okrągłym dekoltem oraz kardigany, wszystkie wykonane z czystego, wyjątkowo miękkiego kaszmiru.

COS
Autor: COS/ Materiały prasowe
COS
Autor: COS/ Materiały prasowe
COS
Autor: COS/ Materiały prasowe
COS
Autor: COS/ Materiały prasowe
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