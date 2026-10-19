Jesienią stawiamy na jakościowe tkaniny. To niekwestionowany król jesiennych stylizacji

Kolekcja stanowi współczesną interpretację klasycznych dzianin. Inspirowane tradycją sploty warkoczowe i wzory argyle zyskują nowe oblicze dzięki miękkim, szczotkowanym wykończeniom. Grube sploty, rolowane brzegi i ściągacze nadają fasonom subtelną strukturę, a bezszwowe konstrukcje i guziki z naturalnej muszli dopełniają starannie dopracowaną całość.

Otulające fasony, stworzone z myślą o warstwowych zestawieniach, stanowią podstawę sezonowej garderoby, łącząc ciepło z dyskretną elegancją. W kolekcji znalazły się swetry ze stójką, kołnierzykiem polo i okrągłym dekoltem oraz kardigany, wszystkie wykonane z czystego, wyjątkowo miękkiego kaszmiru.

Autor: COS/ Materiały prasowe

Autor: COS/ Materiały prasowe

Autor: COS/ Materiały prasowe