Ten sposób usunie każdy brzydki zapach z toalety. On go nie maskuje, ale faktycznie usuwa. Wystarczy, że postawisz w misce obok muszli klozetowej, a odór zniknie w jeden dzień

Nieprzyjemne zapachy w toalecie to powszechny problem, a typowe odświeżacze często jedynie maskują, zamiast eliminować źródło.

Naukowcy polecają nieoczywiste rozwiązanie: węgiel aktywny, który dzięki swoim właściwościom absorpcyjnym skutecznie wiąże cząsteczki zapachowe.

Odkryj, jak w prosty sposób stworzyć domowy pochłaniacz zapachów i ciesz się świeżością nie tylko w łazience, ale i w innych pomieszczeniach.

Wsyp do miski i postaw w toalecie. Naukowy sposób na brzydkie zapachy

Nieprzyjemne aromaty w toalecie to częsty problem. Mogą mieć one wiele przyczyn, od nieprawidłowego czyszczenia muszli klozetowej po zwykle użytkowanie. Często, bakterie, zarazki oraz osadzający się kamień wokół kołnierza muszli klozetowej wydzielają brzydkie zapachy. Kluczem do ich pozbycia się jest oczywiście dokładnie szorowanie powierzchni toalety. Podczas porządków nie zapominaj o umyciu wszystkich zakamarków muszli klozetowej, łącznie z kołnierzem oraz odpływem. To właśnie tam najczęściej zbierają się zarazki. Pomocne w usuwaniu brzydkich zapachów ulatniających się z wnętrza muszli klozetowej mogą być domowe sposoby. Ocet lub rozgnieciony czosnek mają działanie przeciwbakteryjne, dzięki czemu wzmacniają działanie płynów do WC i skuteczniej usuwają brzydkie zapachy.

Nie zawsze nieprzyjemne aromaty związane są tylko z czystością muszli klozetowej. Czasem wynikają one że słabej wentylacji toalety i jej normalnego użytkowania. W takiej sytuacji wiele osób sięga po kupne odświeżacze powietrza. Wiele z nich jednak nie usuwa brzydkich zapachów, a jedynie je maskuje. Naukowcy w takiej sytuacji polecają sięgnąć po leczniczy węgiel aktywny. Tak, ten sam, którego używa się lecznictwie.

Węgiel aktywny, nazywany także aktywowanym to nic innego jak klasyczny węgiel poddany obróbce termicznej oraz chemicznej. Posiada on wysokie właściwości absorpcji cząsteczek z powietrza. Usuwa lotne i smoliste substancje, które odpowiadają na brzydki zapach. Oznacza to, że węgiel aktywny skutecznie wiąże nieprzyjemne zapachy i "więzi" je w swoich strukturach. Sekretem niezwykłej skuteczności węgla aktywnego jest jego unikalna struktura mikroporowata. Proces aktywacji tworzy w węglu miliony maleńkich kanalików i porów, które drastycznie zwiększają jego powierzchnię chłonną – jedna łyżeczka węgla aktywnego może mieć powierzchnię odpowiadającą boisku piłkarskiemu! To właśnie na tej ogromnej powierzchni cząsteczki nieprzyjemnych zapachów są fizycznie "przyciągane" i zatrzymywane (proces adsorpcji), a nie tylko maskowane, co stanowi o jego przewadze nad wieloma odświeżaczami.

To właśnie węgiel aktywny używany jest w różnego rodzaju oczyszczaczach powietrza. Świetnie sprawdza się do usuwania brzydkich zapachów, a nawet dymu papierosowego. W warunkach domowych możesz wymieszać węgiel aktywny z sodą oczyszczoną, wsypać do miski i postawić w pomieszczeniach, gdzie brzydko pachnie. Najlepiej sprawdzi się on na małych powierzchniach że słabą wentylacją, czyli w toalecie, w lodówce, czy nawet w szafce z ubraniami. Tak przygotowany odświeżacz powietrza wymieniaj raz w miesiącu.

Czy wiesz, że węgiel aktywny można w pewnym stopniu "reaktywować" i przedłużyć jego żywotność? Co kilka tygodni możesz rozsypać zużyty węgiel na blasze do pieczenia i włożyć do piekarnika nagrzanego do około 150-180°C na godzinę. Wysoka temperatura pomoże uwolnić część zaabsorbowanych cząsteczek, odświeżając jego właściwości chłonne. Pamiętaj jednak, że nie będzie on tak skuteczny jak świeży węgiel, ale to świetny sposób na ograniczenie odpadów i oszczędność.

Twoja babcia rozgromi ten quiz, a ty? Pytanie 1 z 8 Co najlepiej dodać do prania ręczników? Sodę oczyszczoną Herbatę Proszek do pieczenia Następne pytanie

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