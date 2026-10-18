Aresztu nie będzie. Piotr W. wychodzi na wolność po ponad 50 godzinach

Sąd nie zastosował żadnych środków

Wniosek prokuratury został rozpoznany w niedzielę, 18 października. Śledczy argumentowali, że miesięczny areszt jest potrzebny do zabezpieczenia dalszego postępowania, w tym planowanych badań sądowo-psychiatrycznych podejrzanego.

Prokuratura wskazywała także na obawę ukrywania się mężczyzny. Piotr W. przez dłuższy czas nie chciał bowiem podać policjantom swoich danych osobowych ani adresu zamieszkania. Sąd uznał jednak, że po przedstawieniu dokumentów przez obronę nie ma podstaw do dalszego pozbawiania go wolności.

Dodatkowo sąd nie zastosował wobec Piotra W. żadnego innego środka zapobiegawczego, takiego jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju czy poręczenie majątkowe.

Mężczyzna nadal pozostaje podejrzanym, a postępowanie dotyczące zdarzeń na Marszałkowskiej będzie kontynuowane.

„Pan Piotr po ponad 50 godzinach wraca do domu”

Decyzję sądu jako pierwsza ogłosiła mec. Magdalena Prządka-Leszczyńska, jedna z obrończyń oskarżonego.

– Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o areszt dla Piotra W. i podzielił stanowisko obrony. Pan Piotr po ponad 50 godzinach wraca do domu. Areszt to ostateczność, a nie poczekalnia do prokuratora – napisała prawniczka na platformie X.

Obrończyni wskazała, że zastosowanie tymczasowego aresztowania wymaga łącznego spełnienia kilku warunków. Prokuratura musi między innymi uprawdopodobnić popełnienie zarzucanego czynu, wykazać zagrożenie dla prawidłowego przebiegu postępowania oraz przekonać sąd, że łagodniejsze środki nie byłyby wystarczające.

Zdaniem obrony w tej sprawie takie przesłanki nie zachodziły. Sąd podzielił stanowisko prawników przynajmniej w zakresie braku potrzeby stosowania jakiegokolwiek środka zapobiegawczego.

❗️PILNE. Sąd nie uwzględnił absurdalnego wniosku prokuratury o areszt dla Piotra W. i podzielił stanowisko obrony. Pan Piotr po ponad 50 godzinach wraca do domu. Areszt to ostateczność, a nie poczekalnia do prokuratora. Piątek, godziny przedpołudniowe, ulica Marszałkowska w centrum Warszawy. Piotr W. stoi przy przejściu dla pieszych na czerwonym świetle. Czeka na zielone światło dokładnie tak, jak nakazuje prawo. Kilkadziesiąt sekund później leży na podłodze, przygnieciony przez policjantów. „Dusisz mnie” "Nic ci nie zrobiłem" – krzyczy. „Bardzo proszę, pan go tak nie dusi” – proszą świadkowie. Chwilę później traci przytomność. Wynoszą go na noszach do karetki, skutego kajdankami, które pozostają cały czas na jego nadgarstkach (także w transporcie i podczas pobytu na SOR). Prokuratura domagała się zastosowania najbardziej dolegliwego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Stanowisko moje oraz @MagdaMajkowska @BartoszMalewski z @OrdoIuris przedstawione przed sądem było jasne. Do zastosowania środka w postaci tymczasowego aresztowania konieczne jest spełnienie łącznie warunków: przesłanki ogólnej, przesłanki szczególnej, braku przesłanek negatywnych oraz wykazania przez organ, że żaden inny środek o charakterze wolnościowym nie zabezpieczy prawidłowego toku postępowania karnego. W tej sprawie nie ma ani jednej przesłanki, która pozwala pozbawić człowieka wolności przed wyrokiem, a z całą pewnością nie zostały one spełnione łącznie. Sąd przyznał nam rację. Dziękuję za zaangażowanie posłom, którzy od pierwszych godzin nie zostawili Piotra samego, oraz dziennikarzom, którzy pokazali pełne nagranie zamiast gotowej tezy. Wasza obecność miała znaczenie. W szczególności podziękowania składam @DorArciszewska @jakubiak_marek @RepublikaTV @wPolscepl @PolsatNewsPL— Magdalena Prządka - Leszczyńska (@przadka_magda) October 18, 2026

Prokuratura może złożyć zażalenie

Decyzja sądu nie musi kończyć sporu dotyczącego środków zapobiegawczych. Prokuratura zamierza zapoznać się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia, a następnie zdecydować, czy je zaskarżyć. Jeżeli się na to zdecyduje, o losie Piotra W. zdecyduje sąd wyższej instancji.

Usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy

W sobotę Piotr W. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Prokuratura zarzuca mu zmuszanie funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych oraz naruszenie ich nietykalności cielesnej. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

🚨 Policja nie blokowała, ani nie uniemożliwia kontaktu zatrzymanego z adwokatem! Wbrew twierdzeniom rozpowszechnianym w mediach społecznościowych i części publikacji medialnych, zatrzymany mężczyzna od samego początku odmawiał kontaktu z adwokatem lub pełnomocnikiem prawnym. Decyzja w tym zakresie została przez niego podjęta dopiero teraz. Od chwili zatrzymania odmawiał on także podania swoich danych osobowych. Nie chciał ich podać również podczas badań w szpitalu. Policja respektuje prawa zatrzymanego i realizuje obowiązujące procedury. Nie może zmusić go do skorzystania z pomocy prawnej wbrew jego woli. Publikujemy nagranie dokumentujące przebieg czynności z udziałem zatrzymanego mężczyzny. Należy także podkreślić, że wbrew upowszechnianym informacjom o „ranie ciętej głowy” u zatrzymanego mężczyzny nie ma takich obrażeń.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 17, 2026

Zemdlał po informacji o planowanym areszcie

Prokuratura zdecydowała o skierowaniu wniosku o miesięczny areszt w sobotę późnym wieczorem. Gdy Piotr W. usłyszał o tej decyzji, zemdlał.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł badania. Lekarz uznał później, że jego stan nie wymaga dalszej hospitalizacji, dlatego zatrzymany wrócił do policyjnego pomieszczenia i oczekiwał tam na niedzielne posiedzenie sądu.

Było to drugie zasłabnięcie Piotra W. od momentu interwencji na Marszałkowskiej. Pierwszy raz stracił przytomność podczas samego zatrzymania. Wówczas również udzielono mu pomocy medycznej.

Nagranie pokazało początek interwencji

Do zatrzymania doszło w piątek, 16 października, podczas zabezpieczania zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Funkcjonariusze podjęli próbę wylegitymowania Piotra W. w rejonie ul. Marszałkowskiej, w trakcie protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym.

🚨 Publikujemy nagranie z interwencji przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie z piątku 16 października. Nagranie pochodzi z kamery nasobnej jednego z interweniujących policjantów i pokazuje przebieg zdarzenia. Od samego początku mężczyzna stawiał opór – zarówno bierny, jak i czynny. Nie wykonywał poleceń policjantów, odmawiał podania swoich danych osobowych i okazania dokumentu tożsamości. Próbował uciec, biegnąc w kierunku budynku przy ul. Marszałkowskiej, w którym chciał się ukryć. W trakcie zatrzymania naruszył nietykalność cielesną interweniującej policjantki. Funkcjonariuszka doznała obrażeń wymagających udzielenia pomocy medycznej. Została przewieziona do szpitala. Należy również zwrócić uwagę na reakcję osób obecnych na miejscu w budynku przy ulicy Marszałkowskiej, które swoim zachowaniem wyraźnie utrudniają prowadzenie interwencji przez funkcjonariuszy, nie reagując na polecenia zachowania odpowiedniej odległości i potęgując swoją postawą poczucie zagrożenia. Publikowane nagranie pozwala zapoznać się opinii publicznej z przebiegiem interwencji, zamiast opierać jej ocenę wyłącznie relacjach i komentarzach, z których część może mieć na celu celowe rozpowszechnianie dezinformacji w tej sprawie.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 17, 2026