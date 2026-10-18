Krzyż zabił księdza podczas mszy. Wszystko nagrano

Ksiądz zginął podczas mszy. Spadł na niego ogromny krzyż

Krzyż zabił księdza

Do tragedii doszło w sobotę, 17 października, w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, znanym jako Perpetuo Socorro, w mieście Guayaquil w zachodnim Ekwadorze. Ojciec Patrico Alfredo Sanchez Molinari odprawiał codzienną mszę, którą transmitował na żywo w internecie.

Za ołtarzem, w ścianie prezbiterium, znajdował się duży krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Na nagraniu, opublikowanym na platformie X, widać jak w pewnym momencie konstrukcja odrywa się od ściany, jakby została popchnięta i spada wprost na modlącego się duchownego. Potężne drewniane belki z wielką siłą roztrzaskały głowę ojca Patrico, czemu towarzyszył ponury dźwięk.

Kapłan doznał ciężkich obrażeń. Jego życia nie udało się uratować.

Archidiecezja potwierdziła śmierć proboszcza

Informację o śmierci ojca Patrica potwierdziła Archidiecezja Guayaquil. W opublikowanym komunikacie pożegnano duchownego i poproszono o modlitwę za jego duszę.

„Informujemy, że nasz drogi o. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., który pełnił posługę proboszcza kościoła Perpetuo Socorro w Wikariacie Centralnym, odszedł do Domu Ojca, aby cieszyć się Jego obecnością i chwałą” - przekazano w komunikacie archidiecezji.

Oświadczenie zakończono tradycyjną łacińską modlitwą za zmarłych: „Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju”.

Archidiecezja nie opisała w komunikacie okoliczności śmierci duchownego. Nie podała również informacji dotyczących stanu technicznego krzyża ani sposobu jego przymocowania do ściany.

Wypadek będzie wymagał wyjaśnienia przez lokalne służby. Kluczowe pozostaje ustalenie, dlaczego krzyż oderwał się od ściany, w jaki sposób był zamocowany i czy wcześniej występowały oznaki osłabienia konstrukcji.

Był redemptorystą

Zmarły kapłan należał do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, czyli redemptorystów. W kościelnych komunikatach po jego nazwisku umieszczono skrót CSsR, odnoszący się do łacińskiej nazwy zgromadzenia.

Redemptoryści zostali założeni w 1732 r. przez św. Alfonsa Marię Liguoriego. Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest szczególnie silnie związany z tym zgromadzeniem od XIX wieku.

Ojciec Patrico pełnił funkcję proboszcza świątyni Perpetuo Socorro i posługiwał w Wikariacie Centralnym archidiecezji. Informacja o jego nagłej śmierci wywołała liczne reakcje wiernych, przyjaciół i członków lokalnej wspólnoty.