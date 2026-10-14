Po kąpieli koniecznie wstaw to do łazienki. Wessie całą wilgoć i przywróci normalne powietrze w łazience. Koniec z pleśnią i stęchlizną na ręcznikach. Sposób na wilgoć w łazience

W łazience, często pozbawionej okien i z ograniczoną wentylacją, wysoka wilgotność jest powszechnym problemem, potęgowanym przez kąpiele i mokre tkaniny.

Nadmierna wilgotność, przekraczająca 60%, tworzy idealne środowisko dla rozwoju pleśni i grzybów, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie domowników.

Istnieje prosty, domowy sposób, aby skutecznie pozbyć się nadmiaru wilgoci z łazienki – odkryj, jaki niepozorny przedmiot musisz tam umieścić!

Dlaczego w łazience panuje wysoka wilgotność i może pojawiać się pleśń?

Jesień i zima to czas, w który w wielu domach i mieszkaniach pojawia się wysoka wilgoć. Ulewne deszcze i niskie temperatury w kontakcie z cieplejszym powietrzem w pomieszczeniach powodują nadmiernie wysoką wilgoć. Jednym z pomieszczeń, gdzie często pojawia się nadmierna wilgoć jest łazienka. W większości polskich mieszkań pomieszczenie to nie ma okna i posiada raczej słabą wentylację. Oznacza to, że ciężko jest w nim zadbać o prawidłową cyrkulację powietrza. Dodatkowo kąpiel w ciepłej wodzie powoduje uwalnianie się pary, która skraplając się osiada na ścianach, płytkach, a nawet na podłodze. W łazience znajdziemy także tkaniny, które kumulują w sobie wodę, czyli mokre ręczniki oraz dywaniki łazienkowe. Wiele osób w łazience także suszy pranie, co dodatkowo zwiększa wilgoć w pomieszczeniu. Połączenie tych wszystkich czynników sprawia, że to właśnie łazienka jest najbardziej narażona na niepożądane działanie wysokiej wilgotności.

Nadmierna wilgoć, czyli taka powyżej 60 proc. negatywnie wpływa na nasz organizm. Może powodować infekcje, a także wzmacniać alergie oraz ataki astmy. Wysoka wilgoć to także spore ryzyko pojawienia się pleśni oraz zarodników grzybów. Najczęściej występują one jako zielone lub czarne wykwity na ścianach, w fugach, na ręcznikach, a nawet w gumowych uszczelkach pralki. Różne gatunki pleśni produkują mykotoksyny, które w zależności od rodzaju i stężenia mogą wywoływać reakcje alergiczne, podrażnienia dróg oddechowych, a w skrajnych przypadkach prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych, zwłaszcza u dzieci i osób z obniżoną odpornością.

Postaw to obok wanny lub prysznica, a wyssie całą wilgoć z łazienki

Jeżeli zmagasz się z problemem nadmiernej wilgoci w łazience to przede wszystkim zadbaj o odpowiednią cyrkulację powietrza, nawet jeżeli oznacza to szeroko otwarte drzwi. Bez tego żaden pochłaniacz wilgoci nie będzie skuteczny. Pamiętaj także, aby w sezonie jesienno-zimowym nie suszyć mokrego prania w łazience i dbać o to, by ręczniki nie był style wilgotne.

Aby pozbyć się nadmiaru wilgoci może także wspomóc się domowymi pochłaniaczami. Do dużego, bawelnianego worka nasyp 1 kilogram nieugotowane ryżu i zawieś go w okolicy wanny lub prysznica. Nieugotowany ryż to świetny, naturalny pochłaniacz wilgoci, który skutecznie usunie jej nadmiar. Poza ryżem, istnieją inne naturalne substancje, które skutecznie absorbują wilgoć. Gruboziarnista sól kamienna, podobnie jak ryż, ma silne właściwości higroskopijne i może być umieszczona w otwartych pojemnikach w łazience. Pamiętaj jednak, aby pochłaniacz wynosić z łazienki na czas kąpieli, ponieważ nadmiar parującej wody może sprawić, że przestanie być skuteczny.

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