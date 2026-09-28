W PRL-u robili tak wszyscy, a to masakrycznie zwieksza wilgoć w łazience. Nawe 2 litry wody dziennie, Postaw to nad wanną, a wyssie wilgoć z powietrza. Sposób na wilgoć w łazience

Jesień i zima to czas, gdy wilgoć w łazience staje się problemem, prowadząc do pleśni i grzybów, jeśli nie zadbamy o odpowiednią wentylację.

W PRL-u powszechna czynność znacząco zwiększała wilgotność – suszenie prania w łazience potrafiło uwolnić nawet 2 litry wody do powietrza.

Odkryj, jaki prosty trik z kuchni pomoże Ci w walce z nadmiarem wilgoci i zaparowaną łazienką, zapewniając świeże powietrze w pomieszczeniu!

W PRL-u tak robił każdy, dzisiaj prawie nikt. Ta czynność znacząco zwiększała wilgoć w łazience

Wilgotność powietrza to pojęcie, które zyskuje na znaczeniu właśnie jesienią i zimą. Opady deszczu oraz jesienna aura sprzyjają nadmiernej wilgoci, która pojawia się nie tylko na zewnątrz. Częstym problemem jest właśnie wilgoć w mieszkaniu, na oknach, na ścianach lub w łazience. Z drugiej strony, w okresie jesienno-zimowym wiele osób zmaga się z odwrotnością wilgoci, czyli nadmiernie przesuszonym powietrzem. Nagrzane grzejniki mogą mocno przesuszać powietrze i wpływać na nasze samopoczucie. Obie skrajności nie są zdrowe. Eksperci wskazują, że wilgotność powietrza w mieszkaniu powinna utrzymać się na poziomie 40-60 proc. W ten sposób nie będziemy odczuwać podrażnienie błon śluzowych, ale i ryzyka pleśni w domu będzie zminimalizowane.

Pomieszczeniem, w którym najczęściej panuje wysoka wilgotność jest łazienka. To właśnie tam również najczęściej pojawia się pleśń oraz zarodniki grzybów. Wykwity mogą pojawić się na ścianach, w fugach, a nawet na mokrych ręcznikach. Często za zbyt wysoką wilgoć w łazience odpowiadają nasze błędy. Najpowszechniejszym z nich jest brak wentylacji oraz zbyt rzadkie wietrzenie łazienki. W Polsce pomieszczenia te rzadko kiedy mają okno, ale po kąpieli zawsze warto pozostawiać otwarte drzwi, aby nastąpiła cyrkulacja powietrze. Należy także regularnie czyścić kratki wentylacyjne, by brud i kurz ich nie zatykały. Jednym z powodów wysokiej wilgoci w łazience są także tkaniny. Dzisiaj to przede wszystkim ręczniki, ale dawniej wiele osób suszyło pranie na specjalnych sznurkach zamontowanych nad wanną. Mokre pranie uwalnia bardzo dużo wilgoci do powietrza, to jest nawet 2 dodatkowe litry wody. Jeżeli masz problem z wilgocią w łazience, to zdecydowanie lepiej jest suszyć pranie w innym pomieszczeniu, z lepszą wentylacją.

Postaw to nad wanna, a wyssie całą wilgoć w jedną noc. Sposób na zaparowaną łazienkę

Na wysoką wilgoć i pojawiające się wykwity konieczna może być wizyta specjalisty, który oceni, skąd bierze się nadmiar wody. Jeżeli na ścianach pojawiła się pleśń to możesz usunąć ja ocet (niewielkie wykwity) lub specjalistycznymi preparatami dostępnymi w sklepach budowlanych. Świetną opcją są także naturalne pochłaniacze wilgoci, które wspierają inne czynności. Do dużej miski albo bawełnianego woreczka nasyp sporą ilość sody oczyszczonej lub soli kuchennej. Oba te środki rewelacyjnie absorbują wilgoć i pochłaniają jej nadmiar. Dodaj do nich kilkanaście kropli ulubionego olejku eterycznego, a przy okazji sprawisz, że w łazience będzie przepięknie pachnieć. Tak przygotowany pochłaniacz wilgoci postaw w centralnym punkcie łazienki lub zawieś nad wanną bądź prysznicem. Pamiętaj, by zawsze wymieniać sodę lub sól, gdy zacznie się zbrylać. Metoda ta nie zastąpi wietrzenia łazienki, ale w niewielkim stopniu pomoże opanować nadmierną wilgotność.

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