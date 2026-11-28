Tragiczna śmierć muzyka z Toronto

Do tej niewyobrażalnej tragedii doszło w 25 listopada nad ranem. Punktualnie o godzinie 2:38 czasu lokalnego służby ratunkowe w Toronto otrzymały dramatyczne zgłoszenie o strzałach oddanych w jednym z domów. Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, zastali przerażający widok. W środku leżał ciężko ranny, postrzelony Michael Eckert. Natychmiast podjęto dramatyczną walkę o jego życie. Ratownicy medyczni przewieźli rannego do szpitala, jednak lekarze byli bezradni. 39-letni muzyk zmarł na skutek odniesionych obrażeń.

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W domu byli inni ludzie!

Jak wynika z oficjalnego komunikatu policji w Toronto, nieznany sprawca lub sprawcy siłą wtargnęli do rezydencji. Wewnątrz doszło do konfrontacji z Eckertem, podczas której napastnik wyciągnął broń i pociągnął za spust, po czym natychmiast uciekł z miejsca zbrodni. W momencie strzelaniny w domu przebywały jeszcze trzy inne osoby. Żadna z nich nie odniosła obrażeń, jednak ich trauma po tych wydarzeniach musi być ogromna. Śledczy wszczęli już dochodzenie w sprawie zabójstwa.

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Przyjaciele żegnają Michaela Eckerta

Śmierć Michaela Eckerta wywołała ogromne poruszenie w kanadyjskim środowisku muzycznym. Bliscy nie mogą uwierzyć w to, co się stało.

Wszyscy wciąż jesteśmy w szoku. Nie możemy uwierzyć, że mogło to spotkać kogokolwiek, a co dopiero kogoś, na kim nam wszystkim zależało i kto sam troszczył się o tak wielu ludzi – powiedział w rozmowie ze stacją CBC przyjaciel zmarłego, Galen Pelley.

Poruszający wpis opublikował również znany kanadyjski zespół rockowy Blue Rodeo, żegnając artystę.

Jesteśmy głęboko zszokowani i zasmuceni nagłą stratą wspaniałego muzyka z Toronto, Michaela Eckerta. Był życzliwą, wspierającą i kochaną osobą, uwielbianą przez tak wielu w naszej społeczności muzycznej oraz fanów w całej Kanadzie – napisali muzycy w mediach społecznościowych.

Dodali:

Był absolutnym czarodziejem swojego instrumentu, niezwykle utalentowanym i nieustraszenie poszukującym nowych dróg. Strata kogoś z naszego środowiska zawsze jest smutna, ale tak bezsensowna, tragiczna śmierć boli szczególnie mocno. Łączymy się w bólu z jego rodziną oraz wszystkimi, którzy z nim grali i go kochali.