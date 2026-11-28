Douglas Nunes pojawił się na urodzinach Ashy-Leigh

Na początku listopada Joanna Krupa wyprawiła przyjęcie urodzinowe dla córki Ashy-Leigh, która skończyła w tym roku 7 lat. Gwiazda programu "Top Model" pokazała w sieci zdjęcia i nagrania z imprezy z różowymi dekoracjami, tortem ze świeczkami oraz tłumem dzieci zaproszonych przez solenizantkę.

Uwagę internautów przyciągnął na tych materiałach jeden szczegół. Tort urodzinowy niósł dziewczynce jej ojciec, a zarazem były mąż modelki, Douglas Nunes. Byli małżonkowie rozwiedli się w bardzo napiętych stosunkach, dlatego wspólne świętowanie wywołało podejrzenia, że po latach konfliktu doszli do porozumienia.

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Joanna Krupa nie pogodziła się z Douglasem Nunesem

Dziennikarz Eska.pl zapytał Joannę Krupę po półfinale 15. edycji „Top Model”, czy faktycznie pogodziła się z byłym mężem. Jurorka kategorycznie zaprzeczyła doniesieniom o pojednaniu z Douglasem Nunesem.

Nie, nie. Mamy sprawę w sądzie – wyjaśniła Krupa w rozmowie z dziennikarzem Eska.pl.

Modelka zaznaczyła, że to Asha-Leigh, a nie ona, zaprosiła ojca na swoje przyjęcie, a sama Krupa respektuje jego prawo do obecności na urodzinach dziecka.

Córki urodziny, to wiadomo. Oboje rodziców ma pozwolenie, żeby spędzić razem z córką urodziny i na tym się kończy tak naprawdę – wyjaśnia Joanna Krupa.

Historia małżeństwa i rozwodu Joanny Krupy oraz Douglasa Nunesa

Joanna Krupa i Douglas Nunes pobrali się w 2018 roku, biorąc najpierw ślub cywilny, a potem kościelny. Rok później urodziła się ich córka Asha-Leigh. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2023 roku, a jako główny powód rozstania Krupa wskazywała różnicę charakterów.

Od tamtego czasu relacje byłych małżonków pozostają bardzo napięte i mimo podpisanego po rozwodzie porozumienia para komunikuje się głównie przez prawników. Byli partnerzy nie potrafią dogadać się w wielu sprawach, również tych dotyczących dziecka, a Nunes blokował nawet jurorce „Top Model” wyjazdy z córką do Polski.

Robi wszystko, żeby utrudnić moje życie – mówiła Joanna Krupa w wywiadzie dla Kozaczka.

Joanna Krupa o zmianach w "Top Model", siostrze w "Królowej Przetrwania" i konflikcie z byłym mężem