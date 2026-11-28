Julia Wieniawa zastąpiła Ewę Kasprzyk w "Tańcu z Gwiazdami"

W mijającym sezonie "Tańca z Gwiazdami" Julia Wieniawa przejęła fotel jurora po Ewie Kasprzyk, która pożegnała się z tanecznym formatem po pięciu edycjach. Informacja o tym wyborze spotkała się początkowo z chłodnym przyjęciem w mediach społecznościowych, a komentujący zarzucali nowej jurorce brak odpowiedniego doświadczenia do oceniania tańca.

Wraz z kolejnymi odcinkami część publiczności przekonała się do debiutantki, choć nie brakuje też głosów, że jej miejsce powinien zająć ktoś inny. Otwarte pozostawało pytanie, jak tę współpracę ocenia sama produkcja i czy gwiazda pojawi się w kolejnej odsłonie programu, która najprawdopodobniej trafi na antenę Polsatu wiosną 2027 roku.

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Julia Wieniawa ma podpisany kontrakt na kolejną edycję

Jak ustalił Pudelek, powołując się na anonimowego informatora ze stacji Polsat, Julia Wieniawa zasiądzie w jury przynajmniej przez jeszcze jeden sezon "Tańca z Gwiazdami".

Julia ma w swoim kontrakcie zagwarantowany udział w jeszcze minimum jednej edycji »TzG«, choć jeśli wszystko potoczy się zgodnie z oryginalnym planem, to zostanie w programie na dłużej – mówi dla Pudelka osoba z produkcji.

Polsat docenia zaangażowanie Julii Wieniawy w programie

Z doniesień wynika, że stacja Polsat pozytywnie ocenia udział Julii Wieniawy w swoim flagowym widowisku tanecznym. Rozmówca Pudelka zdradził również, jakich zadań oczekuje się od jurorki na planie.

Powierzenie jej tej roli nie było przypadkowe. Stara się być bardzo aktywna i przygotowana, żeby dać widzom trochę rozrywki, a uczestnikom miks fachowej opinii z jej prywatnymi spostrzeżeniami. »Taniec z Gwiazdami« to program rozrywkowy, ale Julka podchodzi do swojej roli bardzo poważnie – wyjaśnia informator Pudelka.

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