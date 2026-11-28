Don Vasyl mieszka w Ciechocinku. Artysta nazywany królem Cyganów ma dom w znanym uzdrowisku

W Ciechocinku znajduje się dom, który zamieszkuje Don Vasyl, znany artysta romski nazywany królem Cyganów. Choć niewiele osób zdaje sobie sprawę ze związków muzyka z tym miastem, sama miejscowość od lat przyciąga gości z całej Polski. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych miejscowości uzdrowiskowych w kraju odwiedzają turyści, osoby szukające wypoczynku oraz tłumy kuracjuszy korzystających z zabiegów, którym uzdrowisko kojarzy się przede wszystkim z sanatoriami i tężniami solankowymi.

Posiadłość Don Vasyla w Ciechocinku. Jak wyglądają wnętrza domu artysty?

Nieruchomość należąca do muzyka wyraźnie odróżnia się od typowej zabudowy uzdrowiska. Wnętrza domu mają elegancki, bogaty charakter, a wzrok przyciągają tam liczne dekoracje oraz starannie dobrane wyposażenie. Dom pokazuje zupełnie inną twarz Ciechocinka niż ta, którą zazwyczaj oglądają przyjezdni kuracjusze.

Miejscowość oferuje znacznie więcej niż sam klimat uzdrowiskowy. Na jej terenie kryją się mniej oczywiste miejsca, między innymi Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku, które potrafią zaskoczyć nawet osoby dobrze znające ten region Polski.

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Dom Don Vasyla - tak wygląda królewskie gniazdko. Willa króla Romów jak z bajki!

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Don Vasyl - król romskiej muzyki w Polsce

Don Vasyl, a właściwie Wasyl Szmidt, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów romskich w Polsce. Popularność zdobył dzięki działalności muzycznej, a szczególne miejsce w jego twórczości zajmują romskie pieśni i tradycje. Od lat występuje na scenie, koncertuje i popularyzuje kulturę romską. Jest również pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów, który przez lata przyciągał do Ciechocinka wielu miłośników tej muzyki.