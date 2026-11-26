No nie da się tego ukryć. Gdy ponad dwa lata temu Paweł Gulewski zostawał prezydentem Torunia, można było się przyczepić do jego nadwagi. Dziennikarz "Super Expressu", który od czasu do czasu chodzi na konferencje prasowe, w ostatnich miesiącach był świadkiem metamorfozy prezydenta grodu Kopernika. Co prawda nadal waży sporo, ale jego sylwetka przypomina sportowca, a nie urzędnika który siedzi przy biurku i tyje. Nie można nazwać go "budyniem".

Czytaj serię wywiadów z prezydentem Gulewskim:

Prezydent Torunia o przedszkolach i szkołach. Mówi o astronomicznych kwotach

Prezydent Torunia o bezpiecznych seniorach, ciasnej Arenie Toruń i milionach na żużel

Prezydent Torunia o kolejnym moście, pokerze z Warszawą i turystach

Prezydent Torunia dostał worek bokserski. Czy rzuci wyzwanie prezydentowi Nawrockiemu?

Pół Torunia wie, że Paweł Gulewski jakiś czas temu otrzymał w prezencie worek bokserki. Nie jest tajemnicą, że gdy tylko może, to skacze przy nim i uderza w niego tak, jak zawodnicy trenujący tę dyscyplinę sportu.

Ogromnym fanem bosku jest prezydent RP Karol Nawrocki. To właśnie dlatego, nasz dziennikarz zapytał się na konferencji prasowej Pawła Gulewskiego - nieco z przymrużeniem oka - czy po to trenuje boks, aby wyzwać Karola Nawrockiego na pojedynek.

Prezydent Torunia tymczasem stwierdził, że on nie trenuje boksu, za to woli bitwę na argumenty. Nie musimy tego pisać, ale od razu politycy Prawa i Sprawiedliwości uznali, że prezydent bał się przyznać, że na ringu z Karolem Nawrockiem nie miałby żadnych szans. Wszystko wskazuje na to, że nigdy się nie przekonamy.

Galeria ze zdjęciami: Spacer po Toruniu i rozmowa z prezydentem Pawłem Gulewskim

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