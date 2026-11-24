Sylwester u Tadeusza Rydzyka w AKSiM. Co znalazło się w ofercie na koniec roku?

Toruńska Akademia Kultury Społecznej i Medialnej po raz kolejny zaprasza na imprezę organizowaną pod hasłem „Sylwester z wartościami – Życie to COŚ WIĘCEJ!”. Wydarzenie dla nastolatków mających od 14 do 19 lat odbędzie się w dniach od 29 grudnia 2026 roku do 1 stycznia 2027 roku.

Twórcy inicjatywy stawiają na połączenie tradycyjnego witania Nowego Roku z pogłębianiem duchowości oraz rozwojem osobistym. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach muzycznych, tanecznych i psychologicznych, a także spotkają się z zaproszonymi gośćmi oraz poświęcą czas na wspólną modlitwę i refleksję.

Powoli zbliża się zakończenie starego roku i przywitanie nowego. Jeżeli chcesz ten czas przeżyć w dobrej i wartościowej atmosferze to mamy dla ciebie doskonałą propozycję. Od 29 grudnia do 1 stycznia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Sylwester z wartościami – Życie to COŚ WIĘCEJ!, a podczas niego warsztaty taneczne, muzyczne i psychologiczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz czas na modlitwę i refleksję [...] – czytamy w komunikacie opublikowanym w serwisie aktualnosci.aksim.edu.pl.

Cena za sylwestra u Tadeusza Rydzyka. Fundacja dopłaci do pobytu

Kwestią, która z pewnością przykuje uwagę młodzieży oraz ich rodziców, są finanse. W tym roku opłata za samo wyżywienie w trakcie warsztatów wynosi 350 zł, co stanowi jedynie część całkowitych kosztów organizacji tego przedsięwzięcia.

Resztę należności, obejmującą między innymi noclegi, organizatorzy uregulują z pieniędzy zebranych w ramach odpisu 1,5 proc. podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. Takie rozwiązanie sprawia, że młodzi ludzie nie muszą z własnej kieszeni opłacać pełnego pakietu pobytowego.

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Majątek Rydzyka

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Sylwester u Tadeusza Rydzyka coraz droższy. Jak zmieniały się ceny w ostatnich latach?

Obecna kwota wyraźnie przewyższa te, które obowiązywały w minionych latach. Analiza cenników z poprzednich odsłon imprezy pokazuje, w jak szybkim tempie rosły stawki za uczestnictwo w sylwestrowych warsztatach.

• W 2023 roku udział w trzydniowym spotkaniu kosztował 150 zł,

• w 2024 roku opłata wyniosła 230 zł,

• w 2025 roku za wyżywienie trzeba było zapłacić 300 zł,

• w 2026 roku koszt samego wyżywienia sięgnął 350 zł.

Na przestrzeni zaledwie trzech lat stawka poszybowała w górę aż o 200 zł. W praktyce oznacza to, że dzisiejsi uczestnicy płacą za wyżywienie ponad dwukrotnie więcej niż w 2023 roku.

Zapisy na sylwestra u Tadeusza Rydzyka. Do kiedy można zgłaszać udział?

Osoby zainteresowane wyjazdem na sylwestra organizowanego przez środowisko ojca Tadeusza Rydzyka nie mają wiele czasu, ponieważ rejestracja uczestników trwa od 23 listopada do 5 grudnia.