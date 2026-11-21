Już w piątek (20 listopada 2026) Torunianie i goście mogli odwiedzić Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy 2026. Dzień później wydarzenie zostało oficjalnie zainaugurowane w towarzystwie m.in. świętego Mikołaja i prezydenta Pawła Gulewskiego. Rekordowy Jarmark potrwa do 6 stycznia, o czym szczegółowo opowiadał dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta Łukasz Drygalski.

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy 2026 już otwarty!

Podczas oficjalnego otwarcia dokonano rozświetlenia efektownej choinki, która powróciła pod pomnik Mikołaja Kopernika. - Przez 48 dni zapraszamy wszystkich - Torunianki, Torunian oraz turystów z całej Polski i całego świata do odwiedzania naszego Jarmarku - mówił w sobotę prezydent Gulewski.

- Nad bezpiecznym przebiegiem imprezy czuwać będą dedykowane, dodatkowe patrole policji oraz wspomagające patrole Straży Miejskiej. Operatorzy monitoringu miejskiego zostali zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na obszar wydarzenia oraz jego najbliższą okolicę - czytamy w komunikacie UMT.

Już w pierwszych godzinach funkcjonowania Jarmarku przekonaliśmy się, że chętnych nie zabraknie. Widać to m.in. w galerii ze zdjęciami, którą przygotował dla "Super Expressu" Piotr Lampkowski.

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W komunikatach na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Torunia - torun.pl pojawiły się ważne informacje, związane z bezpieczeństwem uczestników. Zachęcamy do zapoznania się.

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