Pogoda w Toruniu: 20-22 listopada

Mieszkańcy Torunia w najbliższych dniach odczują sporą zmienność aury. Prognozy na weekend od 20 do 22 listopada pokazują wyraźny trend – od łagodnego, choć pochmurnego piątku, przez mroźną i słoneczną sobotę, aż po deszczową niedzielę. Temperatura w ciągu dnia zaliczy spory spadek, a jeden dzień przyniesie przymrozek.

Piątek z chmurami, ale jeszcze ciepły

Początek weekendu, 20 listopada, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem. W ciągu dnia termometry w Toruniu wskażą nawet 8 stopni Celsjusza, co stworzy dogodne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Niestety, słońca nie zobaczymy – prognozy wskazują na duże zachmurzenie przez cały dzień. W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie poniżej zera, do około -1 stopnia. Wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s i tego dnia nie należy spodziewać się opadów.

W sobotę słońce, ale i ochłodzenie

Sobota przyniesie radykalną zmianę aury. Na niebie nad Toruniem wreszcie pojawi się słońce, a dzień zapowiada się bezchmurnie. Będzie to jednak zimna pociecha, ponieważ temperatura maksymalna gwałtownie spadnie i nie przekroczy 4 stopni Celsjusza. 21 listopada będzie najzimniejszym dniem weekendu, a noc z soboty na niedzielę przyniesie lekki mróz – słupki rtęci zejdą do około -2 stopni. Wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie około 4 m/s.

Powrót chmur i deszczu w niedzielę

Koniec weekendu znów przyniesie pogodowy zwrot. W niedzielę, 22 listopada, słońce schowa się za gęstymi chmurami, które pozostaną nad miastem przez cały dzień. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie z soboty i wyniesie około 4 stopnie Celsjusza, ale noc będzie już cieplejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 1 stopnia. Niestety, prognozowane są również niewielkie opady deszczu. Siła wiatru nie ulegnie zmianie.

Jak spędzić weekend w Toruniu?

Zmienna pogoda sugeruje elastyczne planowanie wolnego czasu. Piątkowe 8 stopni, mimo chmur, to dobra okazja na dłuższy spacer po mieście. Warto jednak pamiętać o chłodnej nocy. Sobota, choć słoneczna, będzie zimna, dlatego na przechadzkę po starówce czy bulwarach konieczne będą ciepłe ubrania. Z kolei niedzielne chmury i niewielki deszcz mogą zachęcić do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w jednej z lokalnych kawiarni czy instytucji kultury.

Dane pogodowe: OpenWeather