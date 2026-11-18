Tegoroczny Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy 2026 wystartuje 20 listopada, natomiast jego oficjalną inaugurację zaplanowano dzień później. Do odwiedzenia Rynku Staromiejskiego zachęca między innymi dyrektor Łukasz Drygalski.

„Jarmark w tym miejscu potrwa do 6 stycznia. To rekordowa edycja. Do tej pory nie mieliśmy tak długich jarmarków. Jest to związane między innymi z prośbami przedstawicieli różnych wyznań, które w Toruniu mamy. Będziemy mieli ponad 110 wystawców, którzy pokażą rękodzieło, przywiozą smakołyki z całego świata” - przekazuje rozmówca Radia ESKA Toruń.

Organizatorzy przygotowali dla gości koło młyńskie, różnorodne animacje oraz bogatą ofertę gastronomiczną, obejmującą specjały z Niemiec, Litwy, Francji czy Czech. Na scenie zaprezentują się lokalni wykonawcy oraz znani artyści, tacy jak Sara Pach i Nick Sinckler.

Świąteczna choinka w Toruniu przy pomniku Mikołaja Kopernika. Łukasz Drygalski zdradza szczegóły

Głównym punktem bożonarodzeniowej dekoracji na terenie zespołu staromiejskiego będzie sztuczne drzewko świąteczne o wysokości 11 metrów.

„Choinka wraca na swoje miejsce, które w jakiś sposób jednoczy Torunian. Wraca przed pomnik Kopernika. W związku z organizacją w ubiegłych latach imprezy sylwestrowej, nie było na to miejsca. Teraz choinka wraca w nowej odsłonie. Myślę, że warto tutaj pokazać skalę. Pomnik Kopernika wraz z całym cokołem, ma około 4,5 metra wysokości. Choinka będzie 11-metrowa” - wyjaśnia dyrektor Drygalski.

Świąteczna konstrukcja ma zachwycić zarówno turystów, jak i samych mieszkańców grodu Kopernika nie tylko swoimi gabarytami, ale przede wszystkim unikalnymi dekoracjami zawieszonymi na gałęziach.

„Będzie to choinka przygotowana specjalnie dla Torunia, jeżeli chodzi o wystrój. Pojawią się bombki, które będą nawiązywały do typowo toruńskich elementów - wśród nich m.in. witraże z Katedry Świętych Janów. Będą też bombki stylizowane na Katarzynki, Toruńskie Pierniki, a do tego takie elementy przywołujące postać Mikołaja Kopernika, duże astrolabium i przede wszystkim herb Torunia” - wylicza Drygalski.

Prace montażowe ruszyły 18 listopada. Uroczyste włączenie lampek na drzewku odbędzie się 21 listopada 2026 roku o godzinie 17:00, co zbiegnie się z oficjalnym otwarciem Jarmarku Bożonarodzeniowego w Toruniu.

Samorządowcy postanowili odejść od stawiania żywego drzewa, wpisując się w ogólnopolski trend. Choć krok ten wywołał spory i falę krytyki ze strony lokalnej opozycji, to prezydent Paweł Gulewski oraz jego współpracownicy uważają tę decyzję za słuszną.

„Nie wycinamy lasów, nie tniemy drzew. Postawimy choinkę, która będzie służyła nam wiele, wiele lat i będzie takim miejscem integrującym nie tylko lokalną społeczność Starówki, ale wszystkich Torunian” - podkreśla Łukasz Drygalski.

Przekonajcie się, jak prezentuje się to wyjątkowe drzewko z toruńskimi akcentami. Wizualizację udostępniło Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.

Jeszcze niżej zamieszamy galerię zdjęć z Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2025.

Autor: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta/ Materiały prasowe Toruńska choinka zachwyci podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego

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