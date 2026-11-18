Do dramatycznej interwencji doszło we wtorek, 18 listopada, we włocławskim Śródmieściu. Jak poinformowała na Facebooku Fundacja MONDO CANE – Inspektorat Włocławek, działania przeprowadzono na prośbę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w asyście policji. Pod opiekę fundacji trafił trzyletni samiec w typie buldoga francuskiego.

Stan zwierzęcia jest bardzo poważny. Pies waży zaledwie 5 kilogramów i - jak opisują jego opiekunowie - wygląda jak żywy szkielet. Stwierdzono u niego zaawansowaną kacheksję, czyli skrajne wyniszczenie organizmu, zanik mięśni i ogromne wychudzenie. Zdaniem fundacji taki stan nie mógł powstać z dnia na dzień.

Psa nazwano Romusiem. Wstępne badania wykazały u niego obecność giardii. Zlecono również badania krwi, których wyniki mają pomóc ocenić skalę problemów zdrowotnych i konsekwencje długotrwałego niedożywienia.

Przed Romusiem długa droga do odzyskania sił. Konieczne będzie leczenie i bardzo ostrożne, kontrolowane dokarmianie. Jak podkreśla fundacja, nie można po prostu postawić przed nim pełnej miski i pozwolić mu jeść do syta. Jego organizm wymaga specjalistycznego żywienia i stałego nadzoru.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że pies prawdopodobnie nie wychodził na zewnątrz. Fundacja nie zna jednak całej jego historii ani tego, jak długo trwało wyniszczenie. Interwencja została podjęta w związku z sytuacją człowieka, do którego należał zwierzak. W trakcie działań MOPS-u ujawniono również dramat psa.

Fundacja pilnie szuka domu tymczasowego, który podejmie się opieki nad Romusiem we współpracy z organizacją i będzie przestrzegał zaleceń lekarza weterynarii. Potrzebne są także pieniądze na diagnostykę, leczenie, leki, specjalistyczną karmę i dalszą opiekę. Szczegóły zbiórki dostępne są TUTAJ.

Dzisiaj prosimy, żebyście pomogli nam zawalczyć o te 5 kilogramów życia - apelują przedstawiciele Fundacji MONDO CANE.

Romuś ma dopiero trzy lata. Teraz potrzebuje przede wszystkim bezpieczeństwa, troski i szansy na normalne życie.