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Informacje o nowych środkach ostrożności w ścisłym centrum miasta opublikowano na facebookowym profilu Urzędu Miasta Torunia. Miejscy urzędnicy przedstawili szczegóły wprowadzonych obostrzeń i wytłumaczyli powody podjęcia tak zdecydowanych działań.
- Ze względu na zbliżający się Jarmark Bożonarodzeniowy w Toruniu oraz konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom, w określonych dniach nad obszarem imprezy będzie obowiązywał czasowy zakaz lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP).
- Wprowadzone restrykcje skupią się przede wszystkim na weekendach oraz dniach świątecznych, ponieważ właśnie wtedy organizatorzy spodziewają się najwyższej frekwencji wśród odwiedzających.
- Zgodnie z wytycznymi Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, przestrzeń nad jarmarkiem zostanie objęta specjalną strefą geograficzną DRA-R. W wyznaczonym czasie używanie dronów na tym terenie będzie całkowicie zabronione, a wyjątek stanowią jedynie operacje posiadające stosowną autoryzację.
Dokładny wykaz dni i godzin, w których obowiązuje zakaz lotów, udostępniono już na oficjalnej stronie internetowej miasta:
- W dniach 20-22 listopada 2026 roku zakaz zacznie obowiązywać w piątek 20 listopada o godzinie 12.00 i potrwa do niedzieli 22 listopada do godziny 23.59.
- W weekend 27-29 listopada 2026 roku ograniczenia potrwają od piątku 27 listopada od godziny 12.00 aż do niedzieli 29 listopada do godziny 23.59.
- W terminie 4-6 grudnia 2026 roku strefa będzie aktywna od piątku 4 grudnia od godziny 12.00 do niedzieli 6 grudnia do godziny 23.59.
- W dniach 11-13 grudnia 2026 roku drony nie wzbiją się w powietrze od piątku 11 grudnia od godziny 12.00 do niedzieli 13 grudnia do godziny 23.59.
- W okresie 18-20 grudnia 2026 roku restrykcje zaplanowano od piątku 18 grudnia od godziny 12.00 do niedzieli 20 grudnia do godziny 23.59.
- W dniach 23-27 grudnia 2026 roku, czyli w okresie świątecznym, zakaz wprowadzony zostanie od środy 23 grudnia od godziny 12.00 i utrzyma się do niedzieli 27 grudnia do godziny 23.59.
- W noworoczny weekend 1-3 stycznia 2027 roku obostrzenia będą obowiązywać od piątku 1 stycznia od godziny 12.00 do niedzieli 3 stycznia do godziny 23.59.
Tragiczny zamach w Krakowie i Michał Oksiński. Samorządy zaostrzają środki bezpieczeństwa
Kwestia ochrony obywateli stała się w ostatnim czasie absolutnym priorytetem dla lokalnych władz. Przedstawiciele samorządów wciąż mają w pamięci tragiczne wydarzenia z 7 listopada w Krakowie. Szaleniec Michał Oksiński zamordował wówczas 6 osób na Rynku Głównym, a jeszcze wcześniej pozbawił życia członków swojej najbliższej rodziny.
Nic więc dziwnego, że temat bezpieczeństwa w centrum grodu Kopernika jest tematem wielu dyskusji. O pierwszych decyzjach po dramacie w Krakowie pisaliśmy w tym miejscu.
Start tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Toruniu zaplanowano na 20 listopada.
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa uczestników Jarmarku zostaną opublikowane niebawem - zaznaczają w komunikacie przedstawiciele toruńskiego magistratu, zapowiadając kolejne komunikaty.
Kolejne doniesienia na temat organizacji tegorocznego jarmarku będziemy podawać w "Super Expressie". W poniższej galerii przypominamy zdjęcia z zeszłorocznej edycji!