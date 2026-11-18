Spis treści Tragiczny zamach w Krakowie i Michał Oksiński. Samorządy zaostrzają środki bezpieczeństwa

Informacje o nowych środkach ostrożności w ścisłym centrum miasta opublikowano na facebookowym profilu Urzędu Miasta Torunia. Miejscy urzędnicy przedstawili szczegóły wprowadzonych obostrzeń i wytłumaczyli powody podjęcia tak zdecydowanych działań.

Ze względu na zbliżający się Jarmark Bożonarodzeniowy w Toruniu oraz konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom, w określonych dniach nad obszarem imprezy będzie obowiązywał czasowy zakaz lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP).

Wprowadzone restrykcje skupią się przede wszystkim na weekendach oraz dniach świątecznych, ponieważ właśnie wtedy organizatorzy spodziewają się najwyższej frekwencji wśród odwiedzających.

Zgodnie z wytycznymi Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, przestrzeń nad jarmarkiem zostanie objęta specjalną strefą geograficzną DRA-R. W wyznaczonym czasie używanie dronów na tym terenie będzie całkowicie zabronione, a wyjątek stanowią jedynie operacje posiadające stosowną autoryzację.

Dokładny wykaz dni i godzin, w których obowiązuje zakaz lotów, udostępniono już na oficjalnej stronie internetowej miasta:

W dniach 20-22 listopada 2026 roku zakaz zacznie obowiązywać w piątek 20 listopada o godzinie 12.00 i potrwa do niedzieli 22 listopada do godziny 23.59.

W weekend 27-29 listopada 2026 roku ograniczenia potrwają od piątku 27 listopada od godziny 12.00 aż do niedzieli 29 listopada do godziny 23.59.

W terminie 4-6 grudnia 2026 roku strefa będzie aktywna od piątku 4 grudnia od godziny 12.00 do niedzieli 6 grudnia do godziny 23.59.

W dniach 11-13 grudnia 2026 roku drony nie wzbiją się w powietrze od piątku 11 grudnia od godziny 12.00 do niedzieli 13 grudnia do godziny 23.59.

W okresie 18-20 grudnia 2026 roku restrykcje zaplanowano od piątku 18 grudnia od godziny 12.00 do niedzieli 20 grudnia do godziny 23.59.

W dniach 23-27 grudnia 2026 roku, czyli w okresie świątecznym, zakaz wprowadzony zostanie od środy 23 grudnia od godziny 12.00 i utrzyma się do niedzieli 27 grudnia do godziny 23.59.

W noworoczny weekend 1-3 stycznia 2027 roku obostrzenia będą obowiązywać od piątku 1 stycznia od godziny 12.00 do niedzieli 3 stycznia do godziny 23.59.

Tragiczny zamach w Krakowie i Michał Oksiński. Samorządy zaostrzają środki bezpieczeństwa

Kwestia ochrony obywateli stała się w ostatnim czasie absolutnym priorytetem dla lokalnych władz. Przedstawiciele samorządów wciąż mają w pamięci tragiczne wydarzenia z 7 listopada w Krakowie. Szaleniec Michał Oksiński zamordował wówczas 6 osób na Rynku Głównym, a jeszcze wcześniej pozbawił życia członków swojej najbliższej rodziny.

Nic więc dziwnego, że temat bezpieczeństwa w centrum grodu Kopernika jest tematem wielu dyskusji. O pierwszych decyzjach po dramacie w Krakowie pisaliśmy w tym miejscu.

Start tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Toruniu zaplanowano na 20 listopada.

- Informacje dotyczące bezpieczeństwa uczestników Jarmarku zostaną opublikowane niebawem - zaznaczają w komunikacie przedstawiciele toruńskiego magistratu, zapowiadając kolejne komunikaty.

Kolejne doniesienia na temat organizacji tegorocznego jarmarku będziemy podawać w "Super Expressie". W poniższej galerii przypominamy zdjęcia z zeszłorocznej edycji!

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