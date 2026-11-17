O transferze Mathiasa Pollestada do klubu z Torunia pisaliśmy w "Super Expressie" już 8 października. Oficjalne ogłoszenie mogło nastąpić dopiero w trakcie okienka transferowego. Kibice "Aniołów" musieli zatem uzbroić się w cierpliwość. Tajemnicą poliszynela było, że władze klubu z grodu Kopernika dogadały się z byłym zawodnikiem Stali Gorzów. Eksperci żużlowi już zdążyli przeanalizować, czy wymiana Bloedorna na Pollestada czy wzmocnienie, czy też osłabienie mistrzów Polski. Wśród fanów zapanował delikatny optymizm.

Żużel. Oficjalnie: Mathias Pollestad w PRES Toruń

Oficjalne potwierdzenie współpracy na linii KS Toruń - Mathias Pollestad otrzymaliśmy 17 listopada. Klub zaprezentował nowego zawodnika przy pomocy filmiku z "tajemniczym odwiedzającym Motoarenę". - Jedziemy razem - powiedział Pollestad, który związał się z klubem umową do 2028 roku.

Wszyscy związani z klubem liczą, że Pollestad będzie czołowym zawodnikiem do lat 24 w PGE Ekstralidze. Norweg wchodzi w buty reprezentanta Niemiec - Noricka Bloedorna, który znakomitą końcówką sezonu 2026 i dobrym kontaktem z kibicami zyskał sympatię fanów z Motoareny. Teraz swoją szansę otrzyma 22-latek ze Skandynawii.

Pollestad dołącza do znakomitej formacji seniorskiej, którą w PRES Toruń tworzą:

Emil Sajfutdinow

Patryk Dudek

Robert Lambert

Mikkel Michelsen

W sezonie 2026 podstawowy duet młodzieżowców tworzyli Antoni Kawczyński i Mikołaj Duchiński. Na ten moment wydaje się, że juniorskiej rewolucji w drużynie nie będzie, choć Bartosz Derek z pewnością będzie chciał powalczyć o miejsce w podstawowym składzie.

Taka kadra powinna gwarantować - kolejną już w ostatnich latach - walkę o najwyższe cele. Przypomnijmy - PRES Toruń wygrywał PGE Ekstraligę w sezonach 2025 i 2026. Już za kilka miesięcy, zespół Piotra Barona powalczy o mistrzowskiego hat-tricka.

Archiwalna galeria ze zdjęciami: PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław: Zdjęcia kibiców i zawodników z finału PGE Ekstraligi 2026 na Motoarenie

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