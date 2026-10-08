News "Super Expressu": Klamka zapadła! Wiemy, kto będzie zawodnikiem do lat 24 PRES Toruń w sezonie 2027

Mariusz Korzus
eitor
2026-10-08 10:56

Kibice Mistrzów Polski, ekipy PRES Grupa Deweloperska Toruń dosłownie pokochali Noricka Bloedorna. Niestety, w przyszłym roku lubiany Niemiec nie będzie jeździł dla drużyny z grodu Kopernika. Na pozycji U24 zastąpi go Mathias Pollestad z Norwegii. Właściciel klubu Przemysław Termiński zdradził dziennikarzowi "Super Expressu", że klub chciał, aby w drużynie znaleźli się obaj, a ten który przegrałby walkę o miejsce w składzie, zostałby wypożyczony.

Trzej żużlowcy podczas wyścigu na torze. O zmianach w składzie drużyny PRES Toruń przeczytasz na SE.
Autor: Paweł Wilczyński/ Cyfrasport Mathias Pollestad (w kasku niebieskim)

Żużel: Mathias Pollestad w Toruniu, Norick Bloedorn odchodzi

Norick Bloedorn jest żużlowcem z krwi i kości. Kocha wygrywać biegi. Mimo to, że na torze popełnia błędy, kibice mistrzów Polski dosłownie pokochali go od jego pierwszego wyścigu na Motoarenie. Cenią go za walkę i determinację na torze. Miał kapitalną drugą część sezonu. W pierwszej jechał tak sobie. W fazie play-off PGE Ekstraligi spisał się na piątkę z plusem. Był bohaterem chociażby wygranego meczu w Lublinie (48:42 dla PRES Toruń).

Wadze toruńskiego klubu od lat patrzą w przyszłość. Starają się planować z kilkuletnim wyprzedzeniem. Dlatego jeszcze w połowie sezonu zaczęły interesować się Mathiasem Pollestadem który miał kapitalny początek sezonu. Po podpisaniu umowy z nim było wiadomo, że albo Niemiec albo Norweg nie będą mogli startować na pozycji U24.

Wtedy sytuacje postanowili wykorzystać działacze Motoru Lublin i spróbowali przechwycić ambitnego Niemca. Prawdopodobnie zapewnili go, że będzie podstawowym zawodnikiem "Koziołków". Mimo to, w Toruniu próbowano jeszcze rozmawiać z Norickiem Bloedornem. Niestety, rozmowy nic nie dały.

Przemysław Termiński walczył do końca, jego ludzie też

- Szkoda, że tak wyszło. Jeden i drugi chce jeździć i nie ma się czemu dziwić. To ambitni zawodnicy - mówi reporterowi "Super Expressu" Przemysław Termiński, właściciel KS Toruń.

Władze klubu robiły wszystko, by przekonać Bloedorna do pozostania w grodzie Kopernika i powalczenia o miejsce w składzie z równie utalentowanym Pollestadem. Niemiec wybrał inaczej i może być sporym wzmocnieniem Orlen Oil Motoru Lublin.

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