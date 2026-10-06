Trener Piotr Baron po złocie PRES Toruń. Mówi, co obiecał żonie

Żużel. Piotr Baron zabrał głos po mistrzostwie PRES Toruń

Po raz szósty w historii klub z Torunia sięgnął po Drużynowe Mistrzostwo Polski. Nigdy wcześniej "Aniołom" nie udało się obronić tytułu. Na Stadionie Olimpijskim drużyna Piotra Barona nie zostawiła złudzeń rywalom. W dwumeczu finałowym różnica wynosiła aż 22 punkty. Po zawodach szkoleniowiec PRES Toruń nie ukrywał radości. Pytany o trudny początek sezonu wskazał przyczyny i podkreślił, że drużyna zachowywała spokój.

- Nasypaliśmy u siebie dużo świeżego toru. Do tego pojawiły się nowe opony, więc wiele rzeczy nam uciekło, ale w końcu się z tym połapaliśmy. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy konsekwentni, to przyjdzie taki moment, gdzie będziemy szli na plus, a nie na minus - powiedział "Super Expressowi" Baron. - Zdobycie tytułu jest fajne, natomiast obrona to już jest inna bajka i dużo więcej wyrzeczeń potrzeba - dodał.

Wychowanka klubu zapytaliśmy również o postawę młodzieżowców i wygrane wszystkie mecze w fazie play-off. Trener PRES Toruń powiedział m.in., co obiecał swojej żonie! Materiał wideo znajdziecie nad tekstem. Zachęcamy do obejrzenia!

Galeria ze zdjęciami: Tak kibicowaliście "Aniołom" w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Fotorelacja Piotra Lampkowskiego

62

Wyniki finału PGE Ekstraligi we Wrocławiu

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 46

1. Patryk Dudek - 4+1 (1*,1,2,0,-)

2. Robert Lambert - 11+1 (1,3,1*,3,3)

3. Norick Bloedorn - 6 (2,1,1,2)

4. Mikkel Michelsen - 7 (1,0,3,2,1)

5. Emil Sajfutdinow - 8+1 (3,2,2,1*,0)

6. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,3,1*,0)

7. Mikołaj Duchiński - 3+1 (1,0,2*)

8. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 44

9. Artiom Łaguta - 16+1 (3,3,3,3,3,1*)

10. Maciej Janowski - 3 (2,1,0,0)

11. Nikodem Mikołajczyk - NS (-,-,-,-)

12. Daniel Bewley - 8+2 (0,2*,3,1,2*)

13. Brady Kurtz - 14 (2,2,2,3,3,2)

14. Mikkel Andersen - 3 (2,0,0,1)

15. Marcel Kowolik - 0 (0,0,0,0,0)

Szczegółową relacją z Wrocławia znajdziecie w tym miejscu!