Trener Piotr Baron po złocie PRES Toruń. Mówi, co obiecał żonie

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-10-06 9:15

Trener Piotr Baron podsumował dla "Super Expressu" zwycięski dwumecz finałowy i złoty sezon ekipy PRES Grupa Deweloperska Toruń. "Anioły" wygrały wszystkie mecze w fazie play-off w PGE Ekstralidze i po raz pierwszy w historii obroniły mistrzowski tytuł. Wychowanek klubu

Trener mistrzów Polski mówi, co obiecał żonie. Piotr Baron po finale PGE Ekstraligi

Żużel. Piotr Baron zabrał głos po mistrzostwie PRES Toruń

Po raz szósty w historii klub z Torunia sięgnął po Drużynowe Mistrzostwo Polski. Nigdy wcześniej "Aniołom" nie udało się obronić tytułu. Na Stadionie Olimpijskim drużyna Piotra Barona nie zostawiła złudzeń rywalom. W dwumeczu finałowym różnica wynosiła aż 22 punkty. Po zawodach szkoleniowiec PRES Toruń nie ukrywał radości. Pytany o trudny początek sezonu wskazał przyczyny i podkreślił, że drużyna zachowywała spokój.

- Nasypaliśmy u siebie dużo świeżego toru. Do tego pojawiły się nowe opony, więc wiele rzeczy nam uciekło, ale w końcu się z tym połapaliśmy. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy konsekwentni, to przyjdzie taki moment, gdzie będziemy szli na plus, a nie na minus - powiedział "Super Expressowi" Baron. - Zdobycie tytułu jest fajne, natomiast obrona to już jest inna bajka i dużo więcej wyrzeczeń potrzeba - dodał.

Wychowanka klubu zapytaliśmy również o postawę młodzieżowców i wygrane wszystkie mecze w fazie play-off. Trener PRES Toruń powiedział m.in., co obiecał swojej żonie! Materiał wideo znajdziecie nad tekstem. Zachęcamy do obejrzenia!

Galeria ze zdjęciami: Tak kibicowaliście "Aniołom" w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Fotorelacja Piotra Lampkowskiego

Strefa kibica w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Tak fani dopingowali ekipę Aniołów podczas finału PGE Ekstraligi
Galeria zdjęć 62

Wyniki finału PGE Ekstraligi we Wrocławiu

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 46

  • 1. Patryk Dudek - 4+1 (1*,1,2,0,-)
  • 2. Robert Lambert - 11+1 (1,3,1*,3,3)
  • 3. Norick Bloedorn - 6 (2,1,1,2)
  • 4. Mikkel Michelsen - 7 (1,0,3,2,1)
  • 5. Emil Sajfutdinow - 8+1 (3,2,2,1*,0)
  • 6. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,3,1*,0)
  • 7. Mikołaj Duchiński - 3+1 (1,0,2*)
  • 8. Bartosz Derek - NS

Betard Sparta Wrocław - 44

  • 9. Artiom Łaguta - 16+1 (3,3,3,3,3,1*)
  • 10. Maciej Janowski - 3 (2,1,0,0)
  • 11. Nikodem Mikołajczyk - NS (-,-,-,-)
  • 12. Daniel Bewley - 8+2 (0,2*,3,1,2*)
  • 13. Brady Kurtz - 14 (2,2,2,3,3,2)
  • 14. Mikkel Andersen - 3 (2,0,0,1)
  • 15. Marcel Kowolik - 0 (0,0,0,0,0)

Szczegółową relacją z Wrocławia znajdziecie w tym miejscu!

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