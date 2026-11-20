W miniony wtorek (17.11.2026) funkcjonariusze Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, na podstawie zebranych informacji, wytypowali adres w jednej z podtoruńskich miejscowości. Podejrzewali, że właśnie tam może ukrywać się poszukiwany 39-latek.

Mężczyzna był ścigany listem gończym. Miał do odbycia karę 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Policjanci rozpoczęli sprawdzanie pomieszczeń. W trakcie przeszukania piwnicy zauważyli zamkniętą chłodziarkę. Skrupulatność i doświadczenie mundurowych również tym razem nie zawiodły. Gdy otworzyli jej klapę, zobaczyli siedzącego w środku mężczyznę!

39-latek został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. To właśnie determinacja i dociekliwość funkcjonariuszy doprowadziły do odnalezienia mężczyzny, który od kilku miesięcy próbował uniknąć odpowiedzialności.

Zatrzymanie mężczyzny to kolejny dowód na to, że przed wymiarem sprawiedliwości nie da się uciec, a ukrywanie się nie ma sensu. Nawet najbardziej nietypowa kryjówka nie uchroni przed odpowiedzialnością karną - przekazuje mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.