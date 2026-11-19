Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy 2026 z rekordami

Świąteczny klimat opanowuje toruńską starówkę już w końcówce listopada. Wszystko za sprawą Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2026 i gigantycznej choinki, która pojawiła się w centralnym punkcie Starego Miasta. Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta Łukasz Drygalski przekonuje, że ta edycja Jarmarku będzie wyjątkowa.

- Zapraszamy wszystkich na Rynek Staromiejski już od najbliższego piątku, czyli od 20 listopada. Jarmark w tym miejscu potrwa do 6 stycznia. To rekordowa edycja, która potrwa ponad półtora miesiąca. Do tej pory nie mieliśmy tak długich jarmarków. Jest to związane między innymi z prośbami przedstawicieli różnych wyznań, które w Toruniu mamy - powiedział Drygalski w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń.

- Co więcej, nie mamy imprezy sylwestrowej w takim zakresie, jak to miało miejsce w ubiegłych latach. Zyskaliśmy w związku z tym sporo przestrzeni i ten Jarmark będzie też rekordowy, jeżeli chodzi o powierzchnię i wystawców - dodał Drygalski.

Czytaj więcej o względach bezpieczeństwa, związanych z Jarmarkiem w tym materiale!

Pyszne jedzenie, animacje, młyńskie koło i wiele więcej

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy 2026 to ponad 110 wystawców, którzy pokażą rękodzieło i przywiozą smakołyki z całego świata. Będzie pyszne jedzenie, na zwiedzających będą również czekać rozgrzewające napoje. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju animacjach, czy skorzystać z koła młyńskiego które stanie na jednej z pierzei i ma zapewnić piękny widok na starówkę.

Pamiątkowe zdjęcie będzie można zrobić m.in. przy efektownym napisie "Wesołych Świąt!", za pomocą którego organizatorzy przesyłają życzenia dla wszystkich mieszkańców i gości. Nie zabraknie również oprawy artystycznej. Wystąpią m.in. Sara Pach, Nick Sinckler, Zuzanna Kubacka oraz wielu lokalnych wykonawców. Wstęp na koncerty jest darmowy.

Przypomnijmy - oficjalne otwarcie Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego nastąpi 21 listopada. - Zapewniam, że efekt "wow" jest murowany - podkreślił dyrektor Łukasz Drygalski.

Kolorowa parada, darmowe koncerty, spektakle. Program Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego

Piątek - 20 listopada

18:00 Sara Pach i Młodzi Artyści

Sara Pach i Młodzi Artyści 19:00 Studenckie Rozgrzanie DVJ MIKESZ & TOMMY WAVE

Studenckie Rozgrzanie DVJ MIKESZ & TOMMY WAVE 20:00 Studenckie Rozgrzanie - DVJ MIKESZ

Sobota - 21 listopada

12:00 Grupa Teatralna ZELMA ze Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Rzęczkowie

13:15 Fundacja Pszczelarium – Świąteczne Animacje dla dzieci

15:00 Od Przypraw do Piernika – Pokaz Kulinarny KGW Łążyn i KGW Czarnowo

16:30 Wielkie Otwarcie Bram Jarmarku, przejście parady pod scenę (start parady jest z Rynku Nowomiejskiego i przechodzi na Rynek Staromiejski)

17:00 Muzyczne Rozświetlenie Jarmarkowej Choinki z Sarą Pach

17:15 Oficjalne Otwarcie Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego

17:30 Skąd w Toruniu wzięły się pierniki? Opowieść na podstawie Baśni o toruńskim pierniku”. Piernikarnia Starotoruńska

18:15 Elektra Cheerleading – Pokaz Świąteczny

19:00 Świąteczne Spotkanie z Mikołajem na scenie

20:00 Koncert Sary Pach

21:30 Świąteczne Kolędowanie z Julią Kicińską

Niedziela - 22 listopada

12:00 Fundacja Pszczelarium - Świąteczne Animacje dla dzieci

13:00 Święty Mikołaj na scenie

14:00 Warsztaty tworzenia podłaźniczek - jak nasze prababcie ozdabiały domostawa na święta. Piernikarnia Starotoruńska

15:00 Zespół Harmonia

16:00 Zespół Śpiewaczy Appassionata z Torunia

17:00 Występ Anny Gawryszewskiej i Krzysztofa Bartosika

18:30 MDK - Grupa ZET

20:00 Zuzanna Kubacka z Zespołem

21:00 Rochevs Music

Koncert Nick Sinckler & The Bala Band został zaplanowany na 12 grudnia, na godzinę 20:00. Harmonogram na pozostałe dni dostępny jest na głównej stronie organizatora.

Galeria ze zdjęciami: Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy w 2025 roku. Tak było podczas minionej edycji!

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