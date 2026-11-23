Ta historia może zaskakiwać. Suczka, która pochodzi z Podlasia, trafiła pod opiekę fundacji działającej w okolicach Zamościa w województwie lubelskim. W pewnym momencie uciekła jednak spod opieki i rozpoczęła wędrówkę, która zaprowadziła ją aż na Kujawy. Pokonała około 500 kilometrów!

Teraz zwierzę jest poszukiwane w rejonie Inowrocławia. W akcję zaangażowali się internauci, którzy udostępniają w mediach społecznościowych plakaty ze zdjęciami suczki i najważniejszymi informacjami. Charakterystyczna czarna łata w kształcie serca na jej sierści może pomóc w rozpoznaniu zwierzęcia.

Poszukiwania nie są jednak łatwe. Suczka jest płochliwa i boi się ludzi, dlatego nie należy jej spłoszyć. Wiadomo też, że przepada za pieczonym kurczakiem. Ostatnio była widziana w Parku Solankowym w Inowrocławiu oraz w okolicach miasta. Cały czas się przemieszcza.

Apel o pomoc w odnalezieniu suczki

Każda informacja może okazać się cenna. Jeśli ktoś zauważy zwierzę, powinien skontaktować się pod numerem telefonu 507 758 138. Ważne, by nie próbować go gonić ani łapać na własną rękę, ponieważ przestraszona suczka może uciec jeszcze dalej.