Do wypadku doszło w sobotę, 21 listopada, na ulicy Biskupa Antoniego Laubitza w Inowrocławiu. Zgłoszenie o potrąceniu osoby na przejściu dla pieszych przez samochód osobowy wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o godz. 20:09.

Po przyjeździe na miejsce strażacy potwierdzili zgłoszenie. Niestety, 32-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. W akcji uczestniczyły dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, zespół ratownictwa medycznego, policja oraz prokurator. Sprawca zdarzenia, zamiast zatrzymać się i udzielić poszkodowanemu pomocy, odjechał. Na szczęście policjanci szybko ustalili, kto siedział za kierownicą osobówki. 19-latek został zatrzymany w Gniewkowie.

Młody kierowca usłyszał poważne zarzuty

W niedzielę (22 listopada) 19-latek został przesłuchany przez prokuratora. Usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.

– Mężczyzna złożył wyjaśnienia, w których zasadniczo przyznał się do zarzutu oraz wskazał na pewne okoliczności, które w ocenie prokuratora wymagają weryfikacji – przekazała Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, cytowana przez Radio PiK.

19-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Prokurator, ze względu na zagrożenie surową karą, uznał, że konieczne jest zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wystąpił już z takim wnioskiem do sądu.