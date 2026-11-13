W Toruniu powstanie szkoła filmowa. Ma przyciągać młodych ludzi do miasta

Choć dokładne założenia projektu nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo już, że nowa szkoła filmowa miałaby funkcjonować w strukturach Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, w ramach którego wybudowano już Studio Filmowe. Zarówno lokalna społeczność, jak i filmowcy nadal oczekują na komunikaty w sprawie drugiego etapu budowy ECFC. Nie wstrzymuje to jednak prac nad ambitną koncepcją utworzenia placówki edukacyjnej, która ma szansę przyciągnąć do Torunia młode pokolenie.

„Szkoła podstawowa filmowa może zacząć tutaj działać, w porozumieniu z Europejskim Centrum Filmowym Camerimage i miastem” - zaznaczył Paweł Gulewski, prezydent Torunia.

„Naszym celem jest odczarowanie tego bardzo negatywnego trendu, który jest obserwowany od wielu lat w Toruniu. Młodzi ludzie, kończący Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uciekają stąd. Są po prostu zatrudniani, swoją przyszłość wiążą z innymi miastami - Poznaniem, Gdańskiem, Łodzią i Warszawą” - wyjaśnił Marek Żydowicz, pełniący funkcję dyrektora ToruńCAMERIMAGE.

Marek Żydowicz o szkole filmowej w Toruniu. Współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika

W ocenie Marka Żydowicza gród Kopernika to miasto atrakcyjne i pełne ambitnych oraz mądrych mieszkańców, co pozwala na wdrażanie tam niezwykle interesujących przedsięwzięć.

„Studio filmowe jest dopiero pierwszym krokiem w tym kierunku, a obok niego stanie za chwilę centrum edukacji, które będzie podstawową wyższą szkołą zawodową. Już rozmawiałem z panem rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Będziemy próbowali to zrealizować wspólnie” - poinformował Żydowicz w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.

Kompleks ECFC docelowo obejmie także rozległą przestrzeń targowo-wystawienniczą oraz salę projekcyjną na około 1600 widzów wyposażoną w imersyjny dźwięk i przystosowaną do obsługi wszelkich formatów filmowych.

Szef festiwalu ToruńCAMERIMAGE nie ma wątpliwości, że organizowane wydarzenie mocno napędza lokalną turystykę. Wśród kolejnych zamierzeń wymienia się utworzenie w mieście Muzeum Wyobraźni Davida Lyncha. Marek Żydowicz ujawnił ponadto, że do instytucji spływają już pytania dotyczące wynajmu hali zdjęciowej ECFC na potrzeby produkcji filmowych, a zainteresowanie realizacją zdjęć w tym miejscu wykazał między innymi reżyser Jan Komasa.

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