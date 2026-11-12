Pogoda w Toruniu na 13-15 listopada

Koniec tygodnia w Toruniu upłynie pod znakiem suchej i coraz bardziej słonecznej aury. Prognozy na dni od 13 do 15 listopada nie przewidują żadnych opadów deszczu, jednak pogoda pokaże swoje dwa oblicza. Piątek będzie się wyraźnie różnił od soboty i niedzieli, które zapowiadają się niemal bezchmurnie. Noce będą chłodne, z temperaturą oscylującą w okolicach zera.

Piątek z chmurami i silniejszym wiatrem

Weekend rozpocznie się w Toruniu dniem z niewielkim zachmurzeniem. W piątek, 13 listopada, na niebie co jakiś czas pojawiać się będą chmury, choć słońce również powinno dochodzić do głosu. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 6 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie już bardzo chłodna – termometry wskażą okolice 0°C. To będzie też najbardziej wietrzny dzień weekendu, ze średnią prędkością wiatru na poziomie blisko 5 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Sobota przyniesie przełom w pogodzie

Prawdziwa zmiana aury nadejdzie w sobotę. Tego dnia niebo nad Toruniem będzie już bezchmurne, co z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych słońca. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco wyższa niż w piątek i wzrośnie do około 7 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie, a jego prędkość spadnie do około 4 m/s. Noc z soboty na niedzielę nadal będzie zimna, z temperaturą minimalną w okolicach 1 stopnia na plusie.

Słoneczna niedziela z porannym przymrozkiem

Niedziela, 15 listopada, utrzyma słoneczną i bezdeszczową pogodę z soboty. To będzie najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą prawie 7 stopni Celsjusza. Warto jednak zwrócić uwagę na poranek – noc z soboty na niedzielę przyniesie spadek temperatury poniżej zera, co oznacza, że o świcie możliwy jest niewielki przymrozek. Wiatr pozostanie słaby, na poziomie zbliżonym do sobotniego.

Jak wykorzystać taki weekend w Toruniu?

Prognoza na weekend stwarza doskonałe warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu, szczególnie w sobotę i niedzielę. Słoneczna i bezdeszczowa aura będzie sprzyjać długim, jesiennym spacerom po mieście czy wizytom w parkach. Warto jednak pamiętać o chłodnych porankach i wieczorach – ciepła kurtka i czapka z pewnością się przydadzą. W ciągu dnia, zwłaszcza w słońcu, temperatura będzie przyjemna, ale wciąż będzie to listopadowy chłód.

Dane pogodowe: OpenWeather