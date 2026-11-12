Weekend w Toruniu zacznie się niepozornie. Później pogoda pokaże, na co ją stać

Redakcja se.pl
2026-11-12 8:36

Nadchodzący weekend, 13-15 listopada, przyniesie do Torunia stabilną, ale niejednolitą pogodę. Choć początek weekendu zapowiada się jeszcze z chmurami, to kolejne dni przyniosą znaczną poprawę aury. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że przez całe trzy dni mieszkańcy nie muszą obawiać się deszczu.

Jesienna alejka parkowa pokryta brązowymi liśćmi pod zachmurzonym niebem. O pogodzie w Toruniu przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Toruniu na 13-15 listopada

Koniec tygodnia w Toruniu upłynie pod znakiem suchej i coraz bardziej słonecznej aury. Prognozy na dni od 13 do 15 listopada nie przewidują żadnych opadów deszczu, jednak pogoda pokaże swoje dwa oblicza. Piątek będzie się wyraźnie różnił od soboty i niedzieli, które zapowiadają się niemal bezchmurnie. Noce będą chłodne, z temperaturą oscylującą w okolicach zera.

Piątek z chmurami i silniejszym wiatrem

Weekend rozpocznie się w Toruniu dniem z niewielkim zachmurzeniem. W piątek, 13 listopada, na niebie co jakiś czas pojawiać się będą chmury, choć słońce również powinno dochodzić do głosu. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 6 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie już bardzo chłodna – termometry wskażą okolice 0°C. To będzie też najbardziej wietrzny dzień weekendu, ze średnią prędkością wiatru na poziomie blisko 5 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Sobota przyniesie przełom w pogodzie

Prawdziwa zmiana aury nadejdzie w sobotę. Tego dnia niebo nad Toruniem będzie już bezchmurne, co z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych słońca. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco wyższa niż w piątek i wzrośnie do około 7 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie, a jego prędkość spadnie do około 4 m/s. Noc z soboty na niedzielę nadal będzie zimna, z temperaturą minimalną w okolicach 1 stopnia na plusie.

Słoneczna niedziela z porannym przymrozkiem

Niedziela, 15 listopada, utrzyma słoneczną i bezdeszczową pogodę z soboty. To będzie najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą prawie 7 stopni Celsjusza. Warto jednak zwrócić uwagę na poranek – noc z soboty na niedzielę przyniesie spadek temperatury poniżej zera, co oznacza, że o świcie możliwy jest niewielki przymrozek. Wiatr pozostanie słaby, na poziomie zbliżonym do sobotniego.

Jak wykorzystać taki weekend w Toruniu?

Prognoza na weekend stwarza doskonałe warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu, szczególnie w sobotę i niedzielę. Słoneczna i bezdeszczowa aura będzie sprzyjać długim, jesiennym spacerom po mieście czy wizytom w parkach. Warto jednak pamiętać o chłodnych porankach i wieczorach – ciepła kurtka i czapka z pewnością się przydadzą. W ciągu dnia, zwłaszcza w słońcu, temperatura będzie przyjemna, ale wciąż będzie to listopadowy chłód.

Dane pogodowe: OpenWeather

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