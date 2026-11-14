Zapach do auta z pomnikiem Matki Boskiej, zupa za 25 zł i wyborne ciasto. Sprawdziliśmy, co można kupić w Konotopiu

Poniedziałek, 9 listopada, kilka minut po godzinie 10. Dziennikarze "Super Expressu" nie byli pierwszymi osobami, które wchodzą na teren parku, przy pomniku Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu.

Swoje pierwsze kroki skierowaliśmy do cukierni. Panie, które tam pracują właśnie układały słodkości. Nasi dziennikarze zamówili po ciachu. Jeden bierze sernik, drugi ciasto o nazwie orzech. Sernik jest słodki, wręcz za słodki. Orzech smakuje wybornie.

W kawiarni można nie tylko zjeść coś słodkiego, ale są też zapiekanki, bułki, paszteciki i pizzerinka.

Po tym jak zjedliśmy ciasto, przekroczyliśmy próg ze sklepikiem z pamiątkami. Turystów przed pomnikiem przybywało. W sklepiku tymczasem można kupić pamiątkowe długopisy, różaniec, miniaturkę figury Matki Boskiej i - co robi na nas największe wrażenie - zapach do aut. Jego cena to 9 złotych.

Zobacz też: Podarowała szpitalowi wypasioną karetkę. W podziękowaniu otrzymała siedem herbacianych róż

Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu wzbudza ogromne emocje

Pomnik to wotum wdzięczności. Jego poświęcenie odbyło się 15 sierpnia. Jego fundatorzy to Grażyna i Roman Karkosik - jedno z najbardziej bogatych małżeństw w Polsce. Zawsze unikali rozgłosu. O nim mówiło się człowiek w czerni, ze względu na sposób ubierania. Pan Roman w czasach komunizmu produkował oranżadę w foliowych woreczkach.

Zobacz też: Gigantyczna Maryja w Konotopiu poświęcona. Dwa helikoptery obsypały pomnik płatkami róż

Małżeństwo mieszka w pałacu w Kikole, na trasie między Toruniem a Warszawą. Gdy otworzyła się brama wejściowa, nasi dziennikarze zobaczyli piękny i ogromny pałac. Nie ukrywali podziwu.

Pani Grażyna zawsze była osobą mocno wierzącą. Nie ukrywała tego. Jej mąż nie był wierzący. Wszystko zmieniło się, gdy pan Roman zachorował. Lekarze powiedzieli, że nie przeżyje. Stało się jednak inaczej.

Całkiem niedawno pani Grażyna pojawiła się publicznie. O tym co zrobiła, w swoich mediach społecznościowych poinformował starosta powiatu Lipnowskiego Krzysztof Baranowski. Pani Grażyna podarowała wypasiona karetkę szpitalowi powiatowemu w Lipnie.

31