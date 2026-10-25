Podarowała szpitalowi wypasioną karetkę. W podziękowaniu otrzymała siedem herbacianych róż

Mariusz Korzus
Konsultacja: jch
2026-10-25 9:39

Grażyna Karkosik (70 l.) to jedna z najbogatszych Polek. Mieszkająca w Kikole kobieta przez ponad 30 lat unikała mediów. Teraz z mediów społecznościowych Krzysztofa Baranowskiego starosty lipnowskiego dowiedzieliśmy się, że pani Grażyna podarowała wypasioną karetkę szpitalowi w Lipnie. Wcześniej o niej i o jej mężu Romanie (75 l.), prawdziwym rekinie biznesu, było głośno jak za 100 milionów złotych wybudowali olbrzymi pomnik Matki Boskiej jako wotum wdzięczności.

Krzysztof Baranowski to starosta powiatu lipnowskiego w kujawsko-pomorskim. Wczoraj (24.10) w swoich mediach społecznościowych zamieścił następujący wpis:

"Z ogromnym uznaniem przyjmuję inicjatywy, które pokazują, jak wiele może zdziałać wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Prywatni fundatorzy po uroczystościach poświęcenia Monument Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, które odbyły się 15 sierpnia br, podjęli decyzję o wsparciu ratownictwa medycznego Szpital Lipno Spółka z o.o., fundując karetkę pogotowia wraz z pełnym wyposażeniem. Uważam, że każde takie działanie ma realną wartość i może przyczynić się do ratowania ludzkiego zdrowia oraz życia. Serdecznie dziękuję za ten gest, otwartość na potrzeby innych oraz zaangażowanie w dobro naszej lokalnej społeczności.❤️"

Ksiądz święci nową karetkę dla szpitala w Lipnie. Obok Grażyna Karkosik z różami. O darowiźnie przeczytasz na SE.
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Roman Karkosik to rekin polskiego biznesu. Kilka lat temu dopadł go wylew. Przeszedł skomplikowaną operację. Pani Grażyna od lekarzy usłyszała, że mąż nie przeżyje. Zaczęła się modlić. Ona jest pewna, że to dzięki modlitwie jej mąż żyje. 15 sierpnia tego roku mówiła naszemu dziennikarzowi, że za tym co oni później zrobili musiał stać Duch Święty. Jako wotum wdzięczności małżeństwo w Konotopiu wybudowało pomnik Matki Bożej Miłosiernej.

Poświęcenie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu
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Największy na Świecie pomnik Matki Boskiej uroczyscie otwarty
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