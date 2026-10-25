"Z ogromnym uznaniem przyjmuję inicjatywy, które pokazują, jak wiele może zdziałać wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Prywatni fundatorzy po uroczystościach poświęcenia Monument Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, które odbyły się 15 sierpnia br, podjęli decyzję o wsparciu ratownictwa medycznego Szpital Lipno Spółka z o.o., fundując karetkę pogotowia wraz z pełnym wyposażeniem. Uważam, że każde takie działanie ma realną wartość i może przyczynić się do ratowania ludzkiego zdrowia oraz życia. Serdecznie dziękuję za ten gest, otwartość na potrzeby innych oraz zaangażowanie w dobro naszej lokalnej społeczności.❤️"