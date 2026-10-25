Zderzenie autobusu z osobówką. Zginął jeden z kierowców

Do śmiertelnego wypadku doszło około godz. 2 w nocy na drodze wojewódzkiej nr 772 w Prandocinie. Autobus zderzył się tam z samochodem osobowym. Jedna osoba zginęła, a druga została przewieziona do szpitala.

Jak ustaliło Radio Kraków, ofiarą był kierowca samochodu osobowego. Za kierownicą autobusu również siedział tylko kierowca — w obu pojazdach nie było innych osób.

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Utrudnienia na drodze trwały wiele godzin. Policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności wypadku.