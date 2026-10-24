Czołowe zderzenie autobusu z autem osobowym. Kilka osób w szpitalu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-24 12:58

Siedem osób odniosło obrażenia w wyniku wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 94 w podkrakowskich Jerzmanowicach. W piątkowy wieczór, tuż przed godziną 23:00, autobus krakowskiego MPK zderzył się czołowo z samochodem osobowym.

Rozbity przód autobusu na drodze w nocy. Obok wóz strażacki i ratownicy. O wypadku w Jerzmanowicach przeczytasz na SE.
Autor: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie/ Materiały prasowe

Zdarzenie miało miejsce przed godz. 23. Autobusem linii nr 200 jechało 15 pasażerów, a w samochodzie osobowym była jedna osoba. Kierowca autobusu nie ucierpiał.

Jak przekazało MPK, nie ma informacji, by życie rannych było zagrożone. Wstępne ustalenia przewoźnika wskazują, że do zderzenia doszło z winy kierowcy samochodu osobowego. Trzy osoby opatrzono na miejscu, a cztery przewieziono do szpitala.

Czytaj też: Autobus wjechał do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim! Kilka osób rannych, ogromna akcja służb

Szaleńczy rajd czarnego Land Rovera. 59-latka taranowała wszystko na swojej drodze, ucierpiał pieszy!
Galeria zdjęć 6
Wielki pożar autobusu na Pradze w Warszawie. Spłonęło wszystko! 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRAKÓW

ROLKI