Czołowe zderzenie autobusu z autem osobowym. Kilka osób w szpitalu

Zdarzenie miało miejsce przed godz. 23. Autobusem linii nr 200 jechało 15 pasażerów, a w samochodzie osobowym była jedna osoba. Kierowca autobusu nie ucierpiał.

Jak przekazało MPK, nie ma informacji, by życie rannych było zagrożone. Wstępne ustalenia przewoźnika wskazują, że do zderzenia doszło z winy kierowcy samochodu osobowego. Trzy osoby opatrzono na miejscu, a cztery przewieziono do szpitala.

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