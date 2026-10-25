Podpalone śmietniki i zniszczone witryny. Nocne zamieszki w Barcelonie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-25 7:17

Ponad 600 osób wzięło udział w gwałtownych zamieszkach, do których doszło w sobotę wieczorem w centrum Barcelony. Protestująca młodzież zaatakowała policję, niszczyła infrastrukturę miejską i okradała sklepy. Zgromadzeni skandowali hasła wzywające do reform edukacyjnych oraz "walki z systemem".

Katalońskie siły bezpieczeństwa (Mossos d’Esquadra) poinformowały o aresztowaniu około 100 osób biorących udział w zamieszkach. Wśród zatrzymanych znalazło się blisko 30 osób nieletnich. Z ustaleń służb wynika, że wieczorne zgromadzenie w sercu miasta zostało zorganizowane spontanicznie przez grupę lokalnych studentów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Podczas zajść agresywny tłum dewastował sygnalizację świetlną i rozbijał okna wystawowe. Uczestnicy protestu wynosili towar z lokalnych sklepów, a na ulicach budowali płonące barykady z kontenerów na śmieci.

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Niektórzy demonstranci tłumaczyli dziennikarzom, że ich agresja wynika z "konieczności walki z systemem" oraz dążenia do pełnego upaństwowienia uczelni wyższych. Władze Barcelony nie zamierzają pobłażać uczestnikom zajść i zapowiadają surowe kary finansowe dla wszystkich sprawców zniszczeń.

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Warto dodać, że w minioną sobotę na ulicach hiszpańskich miast odbyło się więcej zgromadzeń. Najliczniejszy z protestów miał miejsce w stolicy kraju, Madrycie, gdzie domagano się wzrostu świadczeń emerytalnych.

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