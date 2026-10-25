Podpalone śmietniki i zniszczone witryny. Nocne zamieszki w Barcelonie

Katalońskie siły bezpieczeństwa (Mossos d’Esquadra) poinformowały o aresztowaniu około 100 osób biorących udział w zamieszkach. Wśród zatrzymanych znalazło się blisko 30 osób nieletnich. Z ustaleń służb wynika, że wieczorne zgromadzenie w sercu miasta zostało zorganizowane spontanicznie przez grupę lokalnych studentów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Podczas zajść agresywny tłum dewastował sygnalizację świetlną i rozbijał okna wystawowe. Uczestnicy protestu wynosili towar z lokalnych sklepów, a na ulicach budowali płonące barykady z kontenerów na śmieci.

Czytaj też: Nie żyje dwóch żołnierzy z Izraela. Netanjahu zapowiada wielki odwet

Barcelona doesn't sleep, shop windows smashed, stores looted, street on fire. The apocalypse has arrived in Spain too. https://t.co/eH3JSbXhUW— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 25, 2026

Niektórzy demonstranci tłumaczyli dziennikarzom, że ich agresja wynika z "konieczności walki z systemem" oraz dążenia do pełnego upaństwowienia uczelni wyższych. Władze Barcelony nie zamierzają pobłażać uczestnikom zajść i zapowiadają surowe kary finansowe dla wszystkich sprawców zniszczeń.

🇪🇸 | URGENTE: Centro de Barcelona, España: https://t.co/NTTFotGbSR— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

Nie zostawimy tego w taki sposób; wyciągniemy konsekwencje wobec dorosłych i nieletnich wandali. Pokryją oni z własnej kieszeni straty, do których doprowadzili

Warto dodać, że w minioną sobotę na ulicach hiszpańskich miast odbyło się więcej zgromadzeń. Najliczniejszy z protestów miał miejsce w stolicy kraju, Madrycie, gdzie domagano się wzrostu świadczeń emerytalnych.