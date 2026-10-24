Nie żyje dwóch żołnierzy z Izraela. Netanjahu zapowiada wielki odwet

Dwaj ranni izraelscy wojskowi ponieśli śmierć.

Sprawcy strzelaniny zginęli z rąk izraelskich sił bezpieczeństwa.

Szef izraelskiego rządu planuje całkowite zablokowanie terytorium Zachodniego Brzegu.

W rejonie tym przygotowywana jest potężna akcja zbrojna izraelskich służb.

Szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu ogłosił odcięcie Zachodniego Brzegu oraz likwidację zaplecza terrorystycznego zlokalizowanego w części Hebronu, skąd wywodzili się napastnicy. - Ewakuujemy mieszkańców, będziemy przeszukiwać dom po domu, konfiskować broń, a cała infrastruktura terrorystyczna zostanie zniszczona - poinformował Netanjahu w materiale wideo udostępnionym przez administrację premiera.

Wojska Izraela izolują miejscowość Hebron oraz sąsiadujące miasto Halhul. Dodatkowo szef rządu zapowiedział potężną kampanię wojskową na obszarze Zachodniego Brzegu, która ma być najbardziej rozległą akcją od czasu przejęcia tych terenów przez państwo izraelskie w 1967 r. Dokładna data jej rozpoczęcia nie jest jeszcze znana. Benjamin Netanjahu wspomniał także o przyspieszonym procesie burzenia nieautoryzowanych budynków mieszkalnych wzdłuż szos oraz kontynuacji powiększania izraelskich osad.

Zdarzenie miało miejsce w piątkowy poranek w pobliżu jednego z wojskowych punktów kontrolnych. Z informacji przekazanych przez armię Izraela wynika, że uzbrojeni w broń automatyczną i krótką sprawcy kierowali się w stronę szosy nr 35, która jest wykorzystywana przez izraelską ludność cywilną. Kiedy zdali sobie sprawę z tego, że przekroczenie blokady jest niemożliwe, zaczęli strzelać w kierunku mundurowych.

Obrażenia odniosło łącznie pięć osób. Zmarło dwóch wojskowych, dwie ofiary były w stanie krytycznym, jedna doznała umiarkowanych obrażeń, a dwie z nich zraniły się tylko nieznacznie. Obecni na miejscu żołnierze zastrzelili zamachowców. Ustalono, że byli to pochodzący z Hebronu Hamouda i Firas Jua’ba. Zgodnie z doniesieniami Army Radio obaj mężczyźni byli 27-latkami, spokrewnionymi ze sobą i każdy z nich osierocił dwoje dzieci.

Jak poinformował dziennik „Jerusalem Post”, szczególną uwagę organów ścigania przykuł spory zapas nabojów odkryty w posiadaniu sprawców. Gen. broni Ejal Zamir, dowódca sztabu generalnego armii Izraela, przekazał, że w aucie używanym przez atakujących zabezpieczono amunicję, która mogłaby posłużyć do znacznie większego zamachu.

Bezpośrednio po ataku żołnierze zablokowali fragmenty Hebronu. Premier Benjamin Netanjahu ogłosił, że wydał polecenie przygotowania do pełnego zamknięcia Zachodniego Brzegu i zapowiedział kolejne operacje wymierzone w struktury Hamasu.