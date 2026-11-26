Pogoda w Toruniu: 27-29 listopada

Mieszkańcy Torunia w najbliższy weekend nie muszą martwić się o deszcz czy śnieg, ponieważ prognozy nie przewidują żadnych opadów. Kluczowe okażą się jednak duże zmiany w zachmurzeniu oraz systematycznie spadająca temperatura, która pod koniec weekendu przyniesie całodobowy mróz. Warto przygotować się na zimowe warunki, szczególnie podczas planowania aktywności na świeżym powietrzu.

Pochmurny i chłodny początek weekendu

Piątek, 27 listopada, upłynie w Toruniu pod znakiem dużego zachmurzenia. Słońce tego dnia raczej nie przebije się przez gęstą warstwę chmur. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 2 stopni Celsjusza, jednak noc przyniesie spadek do -3°C. Powieje również umiarkowany wiatr, którego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Sobota przyniesie zwrot. Na niebie pojawi się słońce

Po pochmurnym piątku sobota przyniesie dużą i przyjemną zmianę. Niebo nad Toruniem całkowicie się rozpogodzi, co zapewni słoneczną aurę przez cały dzień. Będzie to jednak chłodniejszy dzień niż poprzedni. Nocą termometry wskażą nawet -6°C, a w ciągu dnia temperatura maksymalna zatrzyma się na poziomie 0 stopni. Wiatr nieco osłabnie, jego prędkość wyniesie około 2-3 m/s.

Mroźne i wietrzne zakończenie weekendu

W niedzielę, 29 listopada, pogoda ponownie się zmieni. Słoneczna aura z soboty ustąpi miejsca dużemu zachmurzeniu, które utrzyma się przez cały dzień. Będzie to jednocześnie najzimniejszy dzień weekendu. Temperatura przez całą dobę pozostanie ujemna – w nocy spadnie do około -6 stopni, a w dzień wzrośnie do zaledwie -1°C. Dodatkowo nasili się wiatr, który osiągnie prędkość 4 m/s, potęgując uczucie chłodu.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Prognoza na najbliższe dni wyraźnie wskazuje, że sobota będzie najlepszym momentem na spędzenie czasu na zewnątrz. Bezchmurne niebo i słońce mogą zachęcać do spacerów, jednak trzeba pamiętać o bardzo niskiej temperaturze i ciepłym ubraniu. Z kolei pochmurne piątek i niedziela, a zwłaszcza mroźna i wietrzna aura ostatniego dnia weekendu, mogą skłaniać raczej do wyboru aktywności pod dachem. Brak opadów przez cały weekend to dobra wiadomość dla tych, którzy planują krótkie wyjścia bez potrzeby zabierania parasola.

Dane pogodowe: OpenWeather