Autostrada A4 Katowice–Kraków bez opłat. Stalexport Autostrady zapowiada zwolnienia grupowe

Długo wyczekiwana przez kierowców zmiana wiąże się z koniecznością szukania nowej pracy przez załogę Stalexport Autostrada Małopolska. Spółka Stalexport Autostrady przekazała w komunikacie giełdowym informację o planowanych zwolnieniach grupowych w swoim podmiocie zależnym.

Ruch ten wynika bezpośrednio z wygaśnięcia umowy koncesyjnej na zarządzanie odcinkiem autostrady A4 łączącym Katowice z Krakowem, co nastąpi 15 marca 2027 roku. Już następnego dnia pieczę nad trasą przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oznacza to, że prowadzący pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony zostaną zwolnieni z opłat za przejazd tym fragmentem drogi.

„Przyczyną podjęcia decyzji o redukcji zatrudnienia jest konieczność dostosowania struktury organizacyjnej oraz poziomu zatrudnienia Spółki Zależnej do zmian w zakresie prowadzonej działalności” – podaje Stalexport w komunikacie giełdowym.

Zwolnienia w Stalexport Autostrada Małopolska. Pracę straci 51 osób

Według ustaleń „Dziennika Zachodniego” załoga Stalexport Autostrada Małopolska liczy obecnie 53 osoby. Zgodnie z deklaracjami firmy wypowiedzenia otrzyma 51 pracowników, a posady utrzymają wyłącznie dwaj członkowie zarządu.

„Zwolnienia grupowe obejmą wszystkich pracowników Spółki Zależnej, z wyjątkiem członków Zarządu Spółki Zależnej” – wskazano w komunikacie.

Cały proces redukcji etatów odbędzie się na zasadach określonych w ustawie o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

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Historia koncesji na autostradzie A4. Ile aut jeździ między Katowicami a Krakowem?

Spółkę Stalexport Autostrada Małopolska powołano w 1998 roku. Podmiot ten odpowiadał przede wszystkim za wypełnianie zapisów umowy koncesyjnej, która obejmowała dostosowanie trasy między Katowicami a Krakowem do standardów płatnej autostrady oraz jej późniejszą eksploatację.

W kolejnych latach firma zajmowała się między innymi realizacją inwestycji i utrzymaniem autostrady, a także zdobywaniem funduszy na projekty związane z infrastrukturą drogową.

Odcinek autostrady A4 łączący Katowice z Krakowem należy do najbardziej obciążonych szlaków komunikacyjnych w południowej Polsce. W 2025 roku każdego dnia przemieszczało się nim średnio 50,2 tysiąca pojazdów, co stanowi wzrost o około 2 tysiące w porównaniu z latami 2023 i 2024.

Od 16 marca 2027 roku przejazd tą trasą stanie się darmowy dla kierowców aut osobowych. Zakończenie obowiązywania koncesji przesądzi jednak o utracie zatrudnienia przez kilkudziesięciu pracowników dotychczasowego zarządcy drogi.