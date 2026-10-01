Bus wbił się w ciężarówkę na A4. Autostrada całkowicie zablokowana, ogromny korek

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-01 12:15

Poważne utrudnienia na autostradzie A4 w woj. śląskim. W Rudzińcu doszło do zderzenia busa z samochodem ciężarowym. Jezdnia w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana. Po godzinie 12 korek między węzłami Kleszczów i Chechło miał już około 8 kilometrów.

Strażak przy rozbitym busie na A4. O wypadku w Rudzińcu i wielkim korku przeczytasz na SE.
Autor: PSP Katowice/ Canva.com zdj. ilustracyjne

Aktualizacja g. 13:20 - (Rachowice, pow. gliwicki). Jezdnia w kierunku Wrocławia ponownie zablokowana w wyniku zdarzenia z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych. Wyznaczone zostały objazdy przez węzeł Ostropa.

Aktualizacja g. 12:25 - Ruch został w pełni udrożniony. Wszystkie pasy ruchy przejezdne.

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Bus zderzył się z ciężarówką na A4

Do zdarzenia doszło na 291,9. kilometrze autostrady A4 w Rudzińcu w powiecie gliwickim. Bus zderzył się tam z samochodem ciężarowym.

Na miejscu trwa akcja służb. Jezdnia w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia dla kierowców. Policja wyznaczyła objazd. Ruch z A4 w kierunku Wrocławia kierowany jest na węzeł Kleszczów, a następnie na DK88.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i liczyć się z bardzo dużymi opóźnieniami.

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Z DK88 przez węzeł Kleszczów możliwy jest wyjazd na autostradę A4 wyłącznie w kierunku Katowic.

Policja zaleca stosowanie się do oznakowania oraz poleceń służb kierujących ruchem. Sytuacja na trasie może się zmieniać wraz z prowadzonymi działaniami ratunkowymi i usuwaniem skutków zderzenia.

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Policja apeluje o rozwagę

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. W rejonie zdarzenia mogą występować nagłe spowolnienia i zatrzymania ruchu, dlatego kierujący powinni zachować bezpieczny odstęp od poprzedzających pojazdów i odpowiednio wcześniej reagować na zmieniającą się sytuację.

Funkcjonariusze proszą również o stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów. Kierowcy jadący w kierunku Wrocławia powinni liczyć się z poważnymi utrudnieniami i znacznym wydłużeniem czasu przejazdu.

Policja przypomina, aby nie próbować omijać zatoru na własną rękę ani wykonywać gwałtownych manewrów. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy zbliżający się do końca powstałego korka. W takich sytuacjach chwila nieuwagi może doprowadzić do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia.

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