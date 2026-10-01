Dramatyczne zgłoszenie na Strzybnicy

Do zdarzenia doszło w środę, 30 września. O godzinie 20:18 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące osoby, która miała być nieprzytomna i nie oddychać. Do interwencji skierowano m.in. strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Jak przekazał asp. Maciej Świderski, rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach, zgłoszenie dotyczyło 88-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło na Strzybnicy, w rejonie przystanku Park Hutnika.

Po przyjeździe na miejsce strażacy zabezpieczyli teren i wspierali działania zespołu ratownictwa medycznego.

– Po naszym przybyciu zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, pomagaliśmy, oświetlaliśmy miejsce oraz pomogliśmy w przeniesieniu tej osoby do ambulansu – przekazał "SE" asp. Maciej Świderski.

W trakcie prowadzonej akcji mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. Następnie został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Nie są znane okoliczności zdarzenia

Na tym etapie nie są znane szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. Służby nie przekazują informacji, co było przyczyną utraty przytomności i zatrzymania oddechu u 88-latka.

Najważniejsze jest jednak to, że dzięki podjętej interwencji mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i został przekazany pod opiekę lekarzy.

Potrącenie nastolatka przez samochód osobowy w Strzybnicy:

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Liczyła się każda sekunda

W przypadku osoby nieprzytomnej, która nie oddycha prawidłowo, najważniejsze jest natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) i wezwanie pomocy pod numerem 112. Do czasu przyjazdu służb należy rozpocząć uciskanie klatki piersiowej i postępować zgodnie z instrukcjami dyspozytora medycznego. Jeśli w pobliżu znajduje się automatyczny defibrylator AED, warto go jak najszybciej przynieść i użyć zgodnie z komunikatami urządzenia.

W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia każda minuta ma znaczenie. Szybko rozpoczęta RKO i możliwie wczesne użycie AED zwiększają szanse na przeżycie poszkodowanego do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.