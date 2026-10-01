Pogoda dla Katowic: 2-4 października

Mieszkańcy Katowic mogą liczyć na wyjątkowo przyjemną, jesienną aurę w najbliższy weekend. Prognozy na okres od 2 do 4 października wskazują na wysokie, przekraczające 20 stopni Celsjusza temperatury i całkowity brak opadów deszczu. To niemal idealny scenariusz, jednak kluczowa okaże się niedziela. Ostatni dzień weekendu przyniesie istotną zmianę w pogodzie, choć na szczęście nie popsuje jej całkowicie.

Słoneczny i bardzo ciepły początek weekendu

Piątek zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Katowicach. Po chłodniejszym poranku, kiedy temperatura wyniesie około 8 stopni, w ciągu dnia termometry poszybują w górę, wskazując nawet 22 stopnie Celsjusza. Przez cały dzień na niebie nie będzie ani jednej chmury, co stworzy idealne warunki do spędzenia popołudnia na świeżym powietrzu. Słonecznej aurze towarzyszyć będzie bardzo słaby wiatr, osiągający prędkość do 2 m/s.

Sobota w dużej mierze powtórzy pogodny scenariusz z piątku. Na niebie znów dominować będzie słońce, a deszcz nie jest prognozowany. Temperatura maksymalna będzie tylko nieznacznie niższa i sięgnie komfortowych 21 stopni. To kolejna świetna okazja, by zaplanować dzień na zewnątrz. Noc z soboty na niedzielę przyniesie temperaturę w okolicach 9 stopni. Wiatr będzie niemal nieodczuwalny, wiejąc z prędkością około 1 m/s.

Zmiana aury w niedzielę, ale bez deszczu

Ostatni dzień weekendu przyniesie zapowiadaną zmianę, która będzie dotyczyć głównie zachmurzenia. Choć niedziela w Katowicach również upłynie bez deszczu, a temperatura wciąż będzie wysoka jak na październik, sięgając 20 stopni Celsjusza, to słońca raczej nie zobaczymy. Prognozy wskazują na duże zachmurzenie przez cały dzień. To sprawi, że odczucie pogody będzie zupełnie inne niż w słoneczne piątek i sobotę. Wiatr pozostanie łagodny, z prędkością do około 2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Tak zróżnicowane, ale wciąż bardzo dobre prognozy dają sporo możliwości na spędzenie wolnego czasu. Słoneczny i ciepły piątek oraz sobota to doskonały czas na dłuższe spacery po parkach, wycieczki rowerowe po leśnych ścieżkach czy po prostu relaks w ogródku kawiarnianym. Z kolei pochmurna, ale wciąż ciepła i sucha niedziela, może być dobrą okazją do aktywności, gdzie słońce nie jest kluczowe. To dobry moment na zwiedzanie miasta, odkrywanie jego architektury czy wizytę na jednym z targowisk na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather