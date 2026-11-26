Pogoda w Katowicach: 27-29 listopada

Mieszkańcy Katowic w najbliższy weekend muszą przygotować się na nadejście zimy. Prognozy na okres od 27 do 29 listopada zapowiadają ujemne temperatury przez wszystkie trzy dni, a z każdą kolejną dobą będzie robić się coraz chłodniej. Weekend rozpocznie się od niewielkich opadów śniegu, które w sobotę i niedzielę ustaną, ustępując miejsca mroźnej, choć pochmurnej aurze. Warto zwrócić uwagę na postępujące ochłodzenie.

Śnieżny początek weekendu

Piątek, 27 listopada, przyniesie do Katowic pierwszy zimowy akcent w postaci słabych opadów śniegu. Temperatura przez całą dobę będzie utrzymywać się poniżej zera. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą zaledwie około -1 stopień Celsjusza. Nocą temperatura spadnie nieznacznie, do około -2 stopni. Uczucie chłodu może potęgować umiarkowany wiatr, którego prędkość osiągnie blisko 4 m/s, sprawiając, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

Sobota z większym mrozem

W sobotę pogoda w Katowicach wyraźnie się zmieni. Opady śniegu już nie są prognozowane, jednak niebo pozostanie w większości zakryte przez chmury. Najważniejszą zmianą będzie jednak zauważalne ochłodzenie, szczególnie w nocy z piątku na sobotę oraz w godzinach porannych. Temperatura minimalna spadnie wtedy do około -6 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będzie nieco cieplej, ale słupki rtęci i tak nie przekroczą wartości -1 stopnia. Wiatr utrzyma podobną siłę jak w piątek.

Mroźny finał weekendu w niedzielę

Niedziela, 29 listopada, zapisze się jako zdecydowanie najzimniejszy dzień weekendu w Katowicach. To właśnie wtedy mróz będzie najbardziej odczuwalny przez całą dobę. Noc przyniesie największy spadek temperatury – termometry mogą pokazać nawet do -9 stopni Celsjusza. W ciągu dnia również będzie bardzo zimno, z temperaturą maksymalną na poziomie około -5 stopni. Podobnie jak w sobotę, niebo pozostanie pochmurne, ale nie należy spodziewać się żadnych opadów.

Jak spędzić zimowy weekend w Katowicach?

Zimowa aura w Katowicach może skłaniać do poszukiwania ciepłych i przytulnych miejsc w mieście. To idealna okazja, aby spędzić czas w lokalnych kawiarniach lub restauracjach. Chłodne dni sprzyjają także wizytom w obiektach kulturalnych, takich jak muzea czy galerie sztuki, gdzie można schronić się przed mrozem i skorzystać z ciekawej oferty. Z kolei dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu, mroźna, ale bezopadowa pogoda w sobotę i niedzielę może być dobrą okazją do krótkiego, orzeźwiającego spaceru. Kluczowy będzie jednak ciepły ubiór, który ochroni przed niskimi temperaturami.

Dane pogodowe: OpenWeather