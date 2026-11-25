Przyszedł po córkę na mikołajki. Zamarł, gdy zajrzał do łazienki

Był 7 grudnia ubiegłego roku, gdy do mieszkania w kamienicy przy ul. 1 Maja w Zabrzu zapukał ojciec Joanny. Drzwi spokojnie otworzył mu Dawid D. Gestem zaprosił mężczyznę do środka.

Joanna, Dawid, rodzice kobiety oraz jej córeczka, wówczas 4-letnia Michasia, mieli wspólnie wybrać się do miasta. Wszyscy umówili się na mikołajkowe przyjęcie dla dziewczynki.

Jednak gdy ojciec Joanny wszedł do mieszkania, zamarł z przerażenia.

Jego córka leżała w łazience w kałuży krwi. Obok znajdowały się wyrwane drzwi łazienkowe.

– Córka w plecach miała wbity nóż. Jeden z noży miał złamaną rękojeść – powiedział nam niedługo po tragedii mężczyzna.

Zabił ukochaną dwoma nożami:

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Joanna próbowała schronić się w łazience. Otrzymała kilkanaście ciosów nożem

Joanna otrzymała kilkanaście ciosów nożem. Według ustaleń śledczych Dawid D. zadawał jej ciosy w szyję, klatkę piersiową oraz plecy.

Kobieta zmarła w wyniku utraty krwi. Na ratunek było już za późno.

Na szczęście mała Michasia nie była świadkiem tej tragedii. Dziewczynka przebywała u dziadków, podobnie jak wiele razy wcześniej.

Joanna często kontaktowała się ze swoimi rodzicami. Tego dnia jednak nie mogli się z nią skontaktować, choć byli umówieni na rodzinne spotkanie.

Brak kontaktu z córką zaniepokoił rodziców. Nikt jednak nie przypuszczał, że doszło do tak straszliwej tragedii.

Nie wezwał pogotowia ani policji. Czekał, aż przyjdą rodzice Joanny

Dawid D. został wkrótce zatrzymany przez policję.

Mężczyzna nie próbował uciekać, ale nie zawiadomił również pogotowia ratunkowego, którego załoga mogłaby przynajmniej podjąć próbę ratowania życia Joanny. Nie zadzwonił także na policję.

Po prostu biernie czekał, aż w mieszkaniu zjawią się rodzice kobiety.

Joanna chciała stworzyć córeczce pełną rodzinę. Rodzice nie ufali Dawidowi

Para poznała się zaledwie kilka miesięcy przed tragedią. Joanna została sama z córeczką po śmierci męża. Chciała, by dziewczynka miała pełną rodzinę. Wydawało jej się, że Dawid będzie odpowiednim partnerem.

Oboje rozmawiali nawet o ślubie.

Rodzice Joanny nie byli jednak przekonani do nowego związku córki.

– Trudno powiedzieć dlaczego, ale ja z żoną byliśmy przeciwni temu związkowi. Czasem tak jest, że coś w człowieku nam nie odpowiada i nie potrafimy tego wyjaśnić. Niestety okazało się, że mieliśmy rację – powiedział nam ojciec ofiary.

Dawid D. stanie przed sądem. „Niczego nie pamiętam”

Po zatrzymaniu Dawid D. trafił do tymczasowego aresztu, w którym przebywa do dziś.

Prokuratura Rejonowa w Zabrzu właśnie zakończyła prowadzone przeciwko niemu śledztwo i skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

34-latek został oskarżony o zabójstwo. Grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Śledczy na razie nie ujawniają motywu zbrodni.

Sam Dawid D. nie przyznał się do winy. Stwierdził jedynie, że „niczego nie pamięta”.

Teraz o jego odpowiedzialności zdecyduje sąd.