Kary za dzwony w Bielsku-Białej. Mieszkańcy województwa śląskiego są podzieleni

W województwie śląskim zawiadomienia od mieszkańców zakłócających ich spokój dźwięków doprowadziły do kontroli, pomiarów hałasu i nakładania kar finansowych na parafie. Jedna z najbardziej znanych interwencji objęła bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hałcnowie, czyli dzielnicy Bielska-Białej. Po zgłoszeniach od okolicznych mieszkańców inspektorzy ochrony środowiska zbadali tam natężenie dźwięku z kościelnej dzwonnicy, co zakończyło się niekorzystnie dla strony kościelnej.

Według ustaleń portalu Beskidzka24 normy hałasu zostały tam przekroczone o 22,3 decybela w pierwszym punkcie pomiarowym oraz o 18,3 decybela w drugim. W rezultacie parafia otrzymała karę finansową.

Proboszcz ksiądz Piotr Konieczny wskazywał, że stanowiące część wielowiekowej tradycji dzwony są objęte regulacjami o hałasie, a ściszenie ich dźwięku nie jest zadaniem prostym. Z powodu zaistniałych trudności parafia musiała zrezygnować z używania części instrumentów.

Decyzja inspektorów podzieliła lokalną społeczność, a za parafią ujęła się między innymi radna Małgorzata Chrząszcz, która poprosiła o interwencję władze Bielska-Białej. Radna argumentowała, że zgłaszało się do niej wielu mieszkańców sprzeciwiających się ukaraniu kościoła. We wrześniu wysunięto także propozycję przeprowadzenia mediacji.

Spory o dzwony w Bytomiu i Bydgoszczy. Interweniował biskup Krzysztof Włodarczyk

Zbliżony spór rozgorzał w 2024 roku w Bytomiu, gdzie prowadzono postępowanie w sprawie dzwonów kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy Rynku. Urzędnicy weryfikowali wówczas, czy dźwięki płynące z tamtejszej dzwonnicy mieszczą się w dopuszczalnych limitach hałasu, co znów unaoczniło kolizję wielowiekowego zwyczaju z obowiązującym prawem.

Zjawisko to wykracza poza województwo śląskie, czego dowodzi skarga z lipca 2026 roku dotycząca bicia dzwonów kościoła Świętej Trójcy w Bydgoszczy. W wywołanej tym dyskusji uczestniczył biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk, przekonując, że roli dzwonów nie należy sprowadzać jedynie do liczby decybeli. Przeprowadzone we wrześniu pomiary potwierdziły ostatecznie, że emisja dźwięku nie przekroczyła tam dozwolonych norm.

Narastająca fala takich zatargów skłoniła do działania Radę Konferencji Episkopatu Polski, która dąży do wpisania tradycji bicia dzwonów na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zdaniem biskupów taki ruch mógłby być istotnym krokiem w stronę systemowej ochrony zwyczaju obecnego w polskich miastach i wsiach od stuleci.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzwony kościelne podlegają przepisom o hałasie

Kwestia bicia dzwonów wiąże się bezpośrednio z prawem ochrony środowiska, nad czym w 2026 roku pochylił się Naczelny Sąd Administracyjny podczas rozpatrywania sporu o hałas przy jednej z parafii. Sąd orzekł, że religijny wymiar dzwonienia nie zwalnia automatycznie z obowiązku stosowania przepisów chroniących przed hałasem.

Administracja publiczna ma tym samym prawo wyznaczać dopuszczalne normy emisji dźwięku i egzekwować ich respektowanie. Jednocześnie sąd zaznaczył, że nakaz ograniczenia hałasu nie oznacza zakazu sprawowania kultu religijnego.

W praktyce na parafię można nałożyć obowiązek dostosowania sposobu używania dzwonów do obowiązujących limitów, niezależnie od wielowiekowej tradycji. Właśnie takie orzeczenia skłaniają przedstawicieli Episkopatu do szukania rozwiązań, które mocniej brałyby pod uwagę kulturową i religijną rolę tych instrumentów.

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wpis nie zatrzyma skarg na hałas

Postulowana przez Radę Konferencji Episkopatu Polski Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego funkcjonuje w Polsce od 2014 roku. Zestawienie to pozwala dokumentować i promować przekazywane z pokolenia na pokolenie praktyki, umiejętności oraz zwyczaje, od obrzędów i tradycji muzycznych po dawne rzemiosło.

Umieszczenie w tym rejestrze nie zwalnia jednak automatycznie z limitów hałasu, ponieważ według wyjaśnień Narodowego Instytutu Dziedzictwa krajowa lista pełni funkcję głównie informacyjną i dokumentacyjną. Nie jest ona samodzielnym narzędziem ochrony prawnej.

W rezultacie nawet po wpisaniu tradycji dzwonienia na tę listę mieszkańcy wciąż mieliby prawo składać skargi na nadmierny hałas. Objęcie tego zwyczaju dodatkową ochroną prawną wymagałoby przygotowania osobnych przepisów.

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Rada Konferencji Episkopatu Polski o zabytkowych dzwonach. Przeróbki mogą zaszkodzić

Podczas obrad Rady Konferencji Episkopatu Polski poruszono także temat zabytkowych dzwonów o wielowiekowej historii, których brzmienie wiąże się z konkretnymi miejscowościami i lokalnymi tradycjami. W ocenie reprezentantów Kościoła modyfikowanie konstrukcji takich instrumentów tylko w celu ich ściszenia grozi utratą charakterystycznych cech zabytku.

Rada podkreśla, że ochrona tych obiektów wymaga brania pod uwagę nie tylko współczesnych norm technicznych, ale też wartości historycznej i kulturowej samych instrumentów. Argument ten zostanie wykorzystany w dalszych rozmowach o przyszłości kościelnych dzwonów.

Konferencja o dzwonach w Senacie. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia

Debata przeniesie się teraz do parlamentu, gdzie na czwartek, 3 grudnia 2026 roku, zaplanowano konferencję „Kultura dzwonu w Polsce – dziedzictwo, ochrona i współczesne wyzwania”. Wydarzenie odbędzie się w Senacie w ramach prac senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi reprezentanci Kościołów i związków wyznaniowych, a swój udział zapowiedział biskup Michał Janocha. Uczestnicy spotkania omówią rolę dzwonów w polskiej kulturze, sposoby ich ochrony oraz spory powstające na tle przepisów o hałasie.

Dotychczas nie ogłoszono jednak żadnych zmian w prawie ani nie zapadła decyzja o wpisaniu bicia dzwonów na krajową listę.