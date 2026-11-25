Kontrola biletów w autobusie MZK Żywiec. Interwencja na komisariacie policji

Incydent miał miejsce 12 listopada na pokładzie autobusu linii numer 5 zmierzającego w stronę Radziechów. Sprawę jako pierwsze opisało Radio Bielsko.

Pasażerka nabyła bilet przez aplikację mobilną, jednak sprawdzające go kobiety stwierdziły, że zrobiła to za późno. W efekcie nałożyły na dziewczynę wezwanie do zapłaty w kwocie 350 złotych, co zapoczątkowało dalszy ciąg zdarzeń.

Dziewczynę przetransportowano na komisariat policji w Żywcu w celu weryfikacji jej danych osobowych. W trakcie samej kontroli wywiązała się ostra kłótnia, podczas której jedna z kontrolerek miała określić towarzyszącego pasażerce młodego mężczyznę mianem „pedofila”.

Przebieg awantury został nagrany, a zarejestrowany materiał trafił później bezpośrednio do prezesa MZK Żywiec.

Skarga do MZK Żywiec i firmy CPW z Poznania. Anulowano opłatę 350 złotych

Postawa osób sprawdzających bilety wywołała oburzenie matki ukaranej pasażerki, która zdecydowała się na oficjalną interwencję.

W przygotowanym piśmie kobieta zrelacjonowała całe zajście. Zwróciła w nim uwagę nie tylko na określenie użyte wobec młodego mężczyzny, ale również na krzyki oraz wulgarne zachowanie kontrolerek.

Dokument został wysłany do zarządu MZK Żywiec, burmistrza miasta, a także do poznańskiej firmy CPW, realizującej kontrole biletów na zlecenie żywieckiego przewoźnika.

Z relacji matki dziewczyny wynika, że przedsiębiorstwo przekazało przeprosiny za tę sytuację i anulowało nałożoną opłatę wynoszącą 350 złotych.

Dramat na moście w Żywcu:

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Decyzja zarządu MZK Żywiec. Kontrolerka straciła uprawnienia

Władze MZK Żywiec przekazały, że po wpłynięciu skargi od razu wszczęły postępowanie wyjaśniające, które zakończyło się stanowczą decyzją przewoźnika.

„Zarząd natychmiast wycofał kontrolerce, której skarga dotyczy, legitymację uprawniającą do kontroli biletów w autobusach MZK Żywiec” – poinformowała spółka.

W praktyce kobieta straciła możliwość sprawdzania biletów w autobusach miejskiej spółki. Przewoźnik wystosował ponadto do jej pracodawcy, firmy CPW z Poznania, pisemne zawiadomienie o poważnym naruszeniu warunków umowy i zażądał oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Przeprosiny od MZK Żywiec. Dalsze decyzje należą do firmy CPW

Po nagłośnieniu incydentu kierownictwo MZK Żywiec wystosowało przeprosiny do wszystkich uczestników zajścia.

„Zarząd MZK w Żywcu Sp. z o.o. wyraża swoje ubolewanie w związku z zaistniałym zdarzeniem i przeprasza wszystkie osoby, które brały w nim udział” – przekazał MZK Żywiec.

Wycofanie legitymacji skutkuje zakazem dalszego przeprowadzania kontroli biletów przez tę pracownicę w pojazdach żywieckiej komunikacji miejskiej.

Krok ten nie oznacza jednak automatycznego zwolnienia kobiety z firmy CPW. Decyzja o ewentualnych dalszych konsekwencjach służbowych leży po stronie jej pracodawcy.