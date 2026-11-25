Puchar Świata w Wiśle 2026. Najlepsi skoczkowie świata przyjadą w Beskidy

Wielkie odliczanie do Pucharu Świata w Wiśle rozpoczęte! Od 4 do 6 grudnia 2026 roku skocznia im. Adama Małysza w Wiśle-Malince ponownie stanie się areną rywalizacji najlepszych skoczków narciarskich świata.

To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sportowych w regionie. Każdego roku konkursy w Wiśle przyciągają miłośników skoków z całej Polski, którzy w biało-czerwonych barwach dopingują swoich reprezentantów.

W tym roku kibice będą mogli oglądać rywalizację zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Na obiekcie HS134 zaplanowano łącznie cztery konkursy indywidualne – dwa kobiece oraz dwa męskie.

Najważniejsze zmagania mężczyzn odbędą się w sobotę i niedzielę, 5 i 6 grudnia.

Skoki narciarskie w Wiśle. O której rozpoczną się konkursy 5 i 6 grudnia?

Organizatorzy przedstawili już szczegółowy harmonogram zawodów. Sportowa rywalizacja rozpocznie się w piątek, 4 grudnia, od oficjalnych treningów, kwalifikacji oraz pierwszego konkursu kobiet.

W sobotę, 5 grudnia, przed południem kibice zobaczą kolejny konkurs kobiet, natomiast po południu na skoczni pojawią się mężczyźni. Pierwszy konkurs indywidualny skoczków zaplanowano na godzinę 16.00.

W niedzielę, 6 grudnia, odbędzie się drugi konkurs mężczyzn, poprzedzony kwalifikacjami.

Program Pucharu Świata w Wiśle:

Piątek, 4 grudnia

9.30 – oficjalny trening mężczyzn

12.15 – oficjalny trening kobiet

14.15 – kwalifikacje kobiet

15.45 – konkurs indywidualny kobiet

18.00 – kwalifikacje mężczyzn

Sobota, 5 grudnia

11.15 – kwalifikacje kobiet

12.45 – konkurs indywidualny kobiet

15.00 – seria próbna mężczyzn

16.00 – pierwszy konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 6 grudnia

14.00 – kwalifikacje mężczyzn

15.40 – drugi konkurs indywidualny mężczyzn

Godziny mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych i decyzji organizatorów.

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Puchar Świata w Wiśle. Co, jeśli zabraknie śniegu? Organizatorzy mają plan

Jednym z największych wyzwań przed grudniowymi zawodami pozostają warunki atmosferyczne.

Początek grudnia nie zawsze oznacza w Beskidach stabilną zimową aurę. Dlatego organizatorzy przygotowali rozwiązania pozwalające przeprowadzić zawody również przy niesprzyjających temperaturach.

Jeżeli warunki pozwolą, skocznia zostanie odpowiednio naśnieżona. W przypadku braku śniegu możliwe jest jednak rozegranie rywalizacji w formule hybrydowej, z wykorzystaniem lodowych torów najazdowych i igelitu na zeskoku.

Takie rozwiązanie stosowano już podczas zawodów Pucharu Świata w Wiśle w listopadzie 2022 roku.

Na razie organizatorzy zakładają przeprowadzenie konkursów zgodnie z planem.

Bilety na Puchar Świata w Wiśle. Gdzie można je kupić?

Kibice, którzy chcą na żywo zobaczyć rywalizację najlepszych skoczków świata, mogą już kupować bilety.

Sprzedaż rozpoczęła się 25 września za pośrednictwem platformy eBilet.

Organizatorzy przygotowali różne rodzaje wejściówek, w tym bilety jednodniowe na konkursy oraz dwudniowe karnety obejmujące sobotnią i niedzielną rywalizację mężczyzn.

Dostępne są miejsca stojące oraz siedzące, a ceny zależą od wybranego sektora i etapu sprzedaży.