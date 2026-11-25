Mężczyzna odszedł w minioną sobotę po długiej walce z chorobą.
Problemy zdrowotne byłego piłkarza rozpoczęły się w 2019 roku. Wówczas zdiagnozowano u niego guza mózgu – glejaka, a dokładniej gwiaździaka rozlanego II stopnia. Po trudnej operacji zmagał się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, w tym problemami z poruszaniem prawą stroną ciała oraz zaburzeniami mowy.
Przez kolejne lata walczył o odzyskanie sprawności. Niestety, w 2024 roku nastąpił nawrót choroby. Guz zaczął się powiększać i nie kwalifikował się już do operacyjnego usunięcia. Zdziński próbował kolejnych metod leczenia, w tym immunoterapii w Niemczech. Niestety, terapia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
Michał Zdziński przez całe życie był związany z futbolem. Swoją przygodę z piłką rozpoczynał w Hutniku Kraków, gdzie występował zarówno w zespołach młodzieżowych, jak i seniorskich. Później reprezentował również barwy Górnika Wieliczka oraz TS Węgrzce.
Klub z Krakowa pożegnał swojego byłego zawodnika w mediach społecznościowych. W opublikowanym komunikacie podkreślono, że Zdziński był nie tylko piłkarzem, ale również wychowankiem Hutnika.
Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.