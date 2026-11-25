Telefon z Ameryki i oferta nie do odrzucenia

Październik 2007 roku. Czesław Michniewicz jest na szczycie. Prowadzone przez niego Zagłębie Lubin to urzędujący mistrz Polski. W mediach co rusz pojawiają się plotki o transferach polskich piłkarzy i trenerów do wielkich klubów, które rzadko kiedy mają cokolwiek wspólnego z prawdą. Dziennikarze "Super Expressu" postanowili sprawdzić, gdzie leżą granice fantazji i wiary w takie historie. Cel był jeden: Czesław Michniewicz.

Do trenera zadzwoniła nasza redaktorka, przedstawiając się jako "Anna Johnson", asystentka dyrektora sportowego amerykańskiego klubu LA Galaxy. Właśnie tam grała wówczas megagwiazda światowego futbolu, David Beckham. "Johnson" złożyła Michniewiczowi ofertę nie do odrzucenia: dołączenie do sztabu, praca z młodzieżą, a w perspektywie objęcie posady pierwszego trenera i szkolenie samego Beckhama.

Michniewicz, mimo że miał ważny kontrakt z Zagłębiem, natychmiast podjął temat.

- Trener Zagłębia Lubin "to kupił" - wspominał na łamach gazety Andrzej Kostyra, ówczesny kierownik działu sportowego "Super Expressu".

Szkoleniowiec zaczął negocjować warunki finansowe i logistyczne swojego "transferu" do USA. Prowokacja działała idealnie.

Wielki skandal i koniec pracy w Zagłębiu

Nasza akcja nabrała niesamowitego rozpędu. W autentyczność oferty uwierzył nawet zaprzyjaźniony z trenerem dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w ogólnopolskiej gazecie zdążył opublikować artykuł o wielkim sukcesie Michniewicza i jego rychłej przeprowadzce do Ameryki.

Gdy "Super Express" ujawnił, że cała historia była jedynie prowokacją, wybuchł potężny skandal. Ówczesny prezes Zagłębia Lubin, Robert Pietryszyn, nie krył oburzenia i publicznie stwierdził, że cała sytuacja wcale go nie śmieszy. Wizerunek trenera, który za plecami swojego klubu negocjował z rzekomym nowym pracodawcą, legł w gruzach.

Niedługo po tej wpadce, w połączeniu ze słabszymi wynikami sportowymi, klub z Lubina podziękował Michniewiczowi za współpracę. Dziennikarze "Super Expressu" tłumaczyli, że celem akcji było obnażenie mechanizmów pompowania transferowego "balonika".

- Jakiś news "z czapy", no bo który prezes wielkiego, liczącego się w Europie, zespołu oferuje robotę szkoleniowcowi drużyny, która jest dobra tylko na własnym podwórku?! - wyjaśniał Andrzej Kostyra.

Mimo bolesnej nauczki, z perspektywy czasu życzenia redakcji poniekąd się spełniły. Choć Czesław Michniewicz nie trafił do LA Galaxy, ostatecznie sięgnął po najważniejszą posadę w kraju – został selekcjonerem reprezentacji Polski i poprowadził ją na mundialu w 2022 roku.