Szok i niedowierzanie: Polska medalistka na „śmietniku”

Informacja była wstrząsająca. Jedna z najwybitniejszych polskich sportsmenek, kobieta, której siła i determinacja przyniosły Polsce dwa medale olimpijskie, zniknęła z życia publicznego. Postanowiliśmy ją odnaleźć. Trop prowadził do Anglii, do miasteczka Peterborough. To tam, w hali segregacji odpadów, a nie – jak potocznie pisano – na „londyńskim śmietniku”, pracowała polska bohaterka.

Publikacja wywołała w kraju prawdziwą burzę. Obraz sportsmenki, która dźwigała na barkach dumę całego narodu, a teraz przerzucała odpady, był dla wielu niewyobrażalny. Dlaczego musiała wyjechać? Powodem były problemy zdrowotne po zakończeniu kariery i prozaiczna potrzeba zarobku. Wyjechała, by walczyć o lepsze jutro.

Spartańskie warunki i walka o przetrwanie

Rzeczywistość, którą opisaliśmy, była brutalna. Agata Wróbel pracowała fizycznie w spartańskich warunkach, po 12 godzin na zmianę. Wcześniej była zatrudniona w fabryce przy pakowaniu sałatek. To była ciężka, wyczerpująca praca, która stała w dramatycznym kontraście do blasku fleszy i podium olimpijskiego. Nasza publikacja obnażyła gorzką prawdę o losach wielu sportowców po zakończeniu kariery, pozostawionych często samym sobie.

Interwencja, która zmieniła wszystko

Artykuł w "Super Expressie" stał się iskrą zapalną. Nagłośnienie sprawy wywołało ogromne poruszenie i lawinę chęci pomocy. Historia Agaty Wróbel poruszyła serca Polonii w Wielkiej Brytanii. Na naszą publikację natychmiast zareagowało Polskie Radio Londyn, które zaoferowało sportsmence wsparcie.

To był zwrot akcji, na który wszyscy czekali. Dzięki naszej interwencji Agata Wróbel otrzymała propozycję pracy jako dziennikarka i prezenterka sportowa. Było to zajęcie znacznie lżejsze i bliższe jej pasji.