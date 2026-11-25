Małyszomania, czyli narodowe szaleństwo na skoczni i przed telewizorem

Na przełomie 2000 i 2001 roku Polska dosłownie oszalała. Powodem był skromny chłopak z Wisły, Adam Małysz, który zaczął seryjnie wygrywać konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jego triumf w Turnieju Czterech Skoczni przelał czarę goryczy – narodziła się Małyszomania, zjawisko społeczne, jakiego nasz kraj wcześniej nie widział.

Ulice pustoszały, a miliony Polaków zasiadały przed telewizorami, by oglądać transmisje z zawodów. Pod skocznią w Zakopanem gromadziły się dziesiątki tysięcy kibiców, tworząc atmosferę narodowego święta. Sukcesy „Orła z Wisły” stały się czymś więcej niż tylko sportowym osiągnięciem. Były symbolem nadziei i dumy w czasach, gdy Polska wciąż budowała swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Dziennikarze „Super Expressu” od początku byli w centrum tych wydarzeń, relacjonując nie tylko sportowe zmagania, ale i towarzyszące im społeczne emocje.

Jednak gigantyczna popularność miała też swoją cenę. Po latach sam Adam Małysz w wywiadach, także na łamach naszej gazety, przyznawał, że w szczytowym okresie Małyszomanii był na granicy wytrzymałości. Ciągłe osaczenie przez tłumy i ogromna presja sprawiały, że czuł się wyczerpany psychicznie i fizycznie.

Tylko my mieliśmy to zdjęcie! Legendarna bułka z bananem

W tamtym czasie analizowano każdy aspekt życia mistrza – od jego wykształcenia, przez życie prywatne, aż po nawyki. Jednym z symboli tamtych lat, który na stałe wszedł do polskiej popkultury, stała się słynna „dieta” Adama Małysza, czyli bułka z bananem, którą zjadał między skokami. Prosty posiłek urósł do rangi talizmanu i sekretu jego sukcesów.

Media prześcigały się w próbach zdobycia jakichkolwiek zakulisowych informacji. Jednak to fotoreporterowi „Super Expressu” udało się uchwycić ten legendarny moment.

- "Super Express" w maju 2003 roku jako jedyny wtedy zrobił zdjęcie Małyszowi, kiedy je bułkę z bananem - wspomina Dariusz Chrabałowski, legendarny dziennikarz „Super Expressu”, który przeprowadził z mistrzem dziesiątki wywiadów i relacjonował każdy jego skok.

To zdjęcie stało się ikoniczne. Pokazywało nie tylko kulisy sportu, ale także prostotę i autentyczność samego mistrza, który, mimo że był na ustach całej Polski, pozostawał sobą.